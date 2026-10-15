Rafa Câmara na Fórmula 1: pernambucano usará o número 50 na Haas em 2027

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Pernambucano queria utilizar o número 5, mas a numeração já pertence a Gabriel Bortoleto; escolha tem relação com a data de nascimento do piloto

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Rafa Câmara já tem número definido para sua estreia na Fórmula 1. O piloto pernambucano utilizará o número 50 pela Haas na temporada de 2027, quando fará sua primeira participação como titular na principal categoria do automobilismo mundial.

A escolha tem relação com a data de nascimento do recifense, que nasceu em 5 de maio de 2005. O número 5 era a primeira opção do brasileiro, mas já é utilizado por Gabriel Bortoleto, que defenderá a Audi na Fórmula 1.

Outra possibilidade era o número 55, pertencente ao espanhol Carlos Sainz. Com as duas numerações ocupadas, Câmara optou pelo 50 para iniciar sua trajetória na categoria.





Por que Rafa Câmara escolheu o número 50?

A preferência de Rafa Câmara pelo número 5 está ligada ao dia e ao mês de seu nascimento. O piloto nasceu em 5 de maio, e a numeração era a escolha desejada para sua estreia na Fórmula 1.

No entanto, Gabriel Bortoleto já utiliza o número 5 na categoria. O brasileiro foi confirmado como piloto da Audi para 2027, enquanto Carlos Sainz corre com o número 55.

Diante dessas opções indisponíveis, Câmara definiu o número 50 para representar a Haas.

Rafa Câmara foi anunciado pela Haas para 2027

A definição do número acontece após o anúncio de Rafa Câmara como novo piloto titular da Haas para a temporada de 2027 da Fórmula 1. Aos 21 anos, o pernambucano será o primeiro piloto de Pernambuco a disputar a categoria como titular.

Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, Câmara construiu sua trajetória nas categorias de base do automobilismo. O brasileiro conquistou a Fórmula Regional Europeia em 2024 e foi campeão da Fórmula 3 em 2025, em sua primeira temporada na categoria.

A chegada à Haas também marcará o retorno de dois brasileiros ao grid da Fórmula 1 em uma mesma temporada. Além do pernambucano, Gabriel Bortoleto representará o país pela Audi em 2027.

Primeiro pernambucano na Fórmula 1

Nascido no Recife, Rafa Câmara começou a carreira no kart aos seis anos. Ainda criança, deixou Pernambuco para buscar oportunidades em competições mais disputadas e, posteriormente, desenvolveu sua trajetória no automobilismo europeu.

Em 2021, o piloto ingressou na Academia de Pilotos da Ferrari, programa voltado ao desenvolvimento de jovens talentos. Desde então, acumulou resultados expressivos nas categorias de formação até garantir a oportunidade de chegar à Fórmula 1.

Torcedor declarado do Sport, Câmara levará o nome de Pernambuco ao grid da principal categoria do automobilismo mundial a partir de 2027. Agora, além da estreia pela Haas, o pernambucano já tem a numeração definida para a nova etapa da carreira: o número 50.