Rafa Câmara na Fórmula 1: pernambucano usará o número 50 na Haas em 2027
Pernambucano queria utilizar o número 5, mas a numeração já pertence a Gabriel Bortoleto; escolha tem relação com a data de nascimento do piloto
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Rafa Câmara já tem número definido para sua estreia na Fórmula 1. O piloto pernambucano utilizará o número 50 pela Haas na temporada de 2027, quando fará sua primeira participação como titular na principal categoria do automobilismo mundial.
A escolha tem relação com a data de nascimento do recifense, que nasceu em 5 de maio de 2005. O número 5 era a primeira opção do brasileiro, mas já é utilizado por Gabriel Bortoleto, que defenderá a Audi na Fórmula 1.
Outra possibilidade era o número 55, pertencente ao espanhol Carlos Sainz. Com as duas numerações ocupadas, Câmara optou pelo 50 para iniciar sua trajetória na categoria.
Por que Rafa Câmara escolheu o número 50?
A preferência de Rafa Câmara pelo número 5 está ligada ao dia e ao mês de seu nascimento. O piloto nasceu em 5 de maio, e a numeração era a escolha desejada para sua estreia na Fórmula 1.
No entanto, Gabriel Bortoleto já utiliza o número 5 na categoria. O brasileiro foi confirmado como piloto da Audi para 2027, enquanto Carlos Sainz corre com o número 55.
Diante dessas opções indisponíveis, Câmara definiu o número 50 para representar a Haas.
Rafa Câmara foi anunciado pela Haas para 2027
A definição do número acontece após o anúncio de Rafa Câmara como novo piloto titular da Haas para a temporada de 2027 da Fórmula 1. Aos 21 anos, o pernambucano será o primeiro piloto de Pernambuco a disputar a categoria como titular.
Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, Câmara construiu sua trajetória nas categorias de base do automobilismo. O brasileiro conquistou a Fórmula Regional Europeia em 2024 e foi campeão da Fórmula 3 em 2025, em sua primeira temporada na categoria.
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A chegada à Haas também marcará o retorno de dois brasileiros ao grid da Fórmula 1 em uma mesma temporada. Além do pernambucano, Gabriel Bortoleto representará o país pela Audi em 2027.
Primeiro pernambucano na Fórmula 1
Nascido no Recife, Rafa Câmara começou a carreira no kart aos seis anos. Ainda criança, deixou Pernambuco para buscar oportunidades em competições mais disputadas e, posteriormente, desenvolveu sua trajetória no automobilismo europeu.
Em 2021, o piloto ingressou na Academia de Pilotos da Ferrari, programa voltado ao desenvolvimento de jovens talentos. Desde então, acumulou resultados expressivos nas categorias de formação até garantir a oportunidade de chegar à Fórmula 1.
Torcedor declarado do Sport, Câmara levará o nome de Pernambuco ao grid da principal categoria do automobilismo mundial a partir de 2027. Agora, além da estreia pela Haas, o pernambucano já tem a numeração definida para a nova etapa da carreira: o número 50.