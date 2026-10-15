Rafa Câmara fala pela primeira vez após acerto com a Haas para 2027
Piloto pernambucano comemorou a chegada à escuderia norte-americana em vídeo publicado nas redes sociais da equipe; confira a declaração
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O pernambucano Rafa Câmara deu suas primeiras declarações após ser anunciado oficialmente como piloto da Haas para a temporada de 2027 da Fórmula 1. Em vídeo publicado nas redes sociais da equipe norte-americana, o recifense comemorou a oportunidade e demonstrou entusiasmo com o novo desafio na carreira.
Na gravação, o brasileiro aparece vestindo o uniforme da escuderia e fala sobre a felicidade de integrar o time. Aos 21 anos, Câmara será o primeiro piloto pernambucano a disputar a principal categoria do automobilismo mundial como titular.
“Olá, pessoal! Aqui é o Rafa. Estou muito feliz e empolgado por me juntar à equipe Haas F1. Acho que estou realmente muito, muito feliz. Não sei bem como explicar isso, mas estou muito animado para começar”, declarou o piloto.
Na sequência, o pernambucano destacou que aquele era seu primeiro dia vestindo o uniforme da equipe e relembrou a trajetória percorrida até chegar à Fórmula 1.
“Este é meu primeiro dia vestindo o uniforme da equipe, então estou muito, muito feliz. Foi uma longa jornada e, agora, espero encontrar vocês por aí. Vai ser muito divertido. Obrigado!”, completou.
Quando Rafa Câmara estreia na Fórmula 1?
Rafa Câmara está confirmado pela Haas para a temporada de 2027 da Fórmula 1.
A expectativa é que o pernambucano participe das atividades preparatórias da equipe antes de sua primeira corrida oficial, seguindo o planejamento da escuderia.
A chegada à categoria marca uma nova etapa na carreira do recifense, que construiu sua trajetória no automobilismo desde as categorias de base.
Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, o brasileiro conquistou o título da Fórmula 3 em 2025 e avançou para a Fórmula 2.
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Com a confirmação de Câmara na Haas e de Gabriel Bortoleto na Audi para 2027, o Brasil voltará a contar com dois pilotos titulares na Fórmula 1, cenário que não ocorre desde 2016.