Rafa Câmara é anunciado pela Haas e se torna o primeiro pernambucano na Fórmula 1

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Revelado no kart e integrante da academia da Ferrari, brasileiro conquista espaço na equipe norte-americana para a temporada de 2027

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É oficial! O pernambucano Rafael Câmara foi anunciado como novo piloto da Haas para a temporada de 2027 da Fórmula 1. Aos 21 anos, o recifense conquista uma vaga na principal categoria do automobilismo mundial e se torna o primeiro piloto de Pernambuco a alcançar o grid como titular.

A confirmação encerra semanas de especulações sobre o futuro do brasileiro, que vinha sendo apontado pela imprensa internacional como um dos favoritos a integrar a escuderia norte-americana. Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, Câmara ganhou força na disputa pela vaga após testes realizados com a Haas e resultados expressivos nas categorias de base.

A contratação também marca o retorno de dois brasileiros ao grid da Fórmula 1. Com Gabriel Bortoleto confirmado na Audi para 2027, o país voltará a ter dois representantes titulares na categoria, algo que não acontece desde 2016.

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Rafa Câmara na Haas: como foi definida a contratação?

O nome de Rafael Câmara ganhou força nos bastidores da Fórmula 1 durante a temporada de 2026, em meio às dúvidas sobre a continuidade de Esteban Ocon na Haas.

O francês, que chegou à equipe em 2025, passou a ter seu desempenho questionado após uma sequência de corridas sem pontuar. Ao mesmo tempo, Oliver Bearman, também ligado à Ferrari, recebeu avaliações positivas da direção da escuderia.

Em agosto, Câmara participou de testes privados em Portimão, Portugal, ao lado de outros pilotos avaliados pela Haas. Segundo informações divulgadas pela imprensa especializada, o brasileiro apresentou desempenho competitivo e conseguiu se aproximar do ritmo de Bearman, utilizado como referência.

O pernambucano também realizou atividades com carros de temporadas anteriores da Ferrari, fortalecendo sua candidatura. A relação técnica entre a fabricante italiana e a Haas foi outro fator importante no processo.

Antes da definição, o chefe da equipe, Ayao Komatsu, já havia sinalizado que a escolha seria realizada após uma avaliação interna com Gene Haas, proprietário da escuderia.

Brasil terá dois pilotos na Fórmula 1 em 2027

A chegada de Rafael Câmara representa mais um passo importante para o automobilismo brasileiro, que terá dois representantes titulares na Fórmula 1.

O recifense se junta a Gabriel Bortoleto, piloto da Audi, que estreou na categoria em 2025, quando a equipe ainda competia com o nome Sauber.

A última temporada em que o Brasil contou com dois pilotos titulares foi em 2016, quando Felipe Massa defendia a Williams e Felipe Nasr corria pela Sauber.

Os dois brasileiros da nova geração também compartilham uma trajetória de destaque nas categorias de acesso. Bortoleto conquistou os títulos da Fórmula 3, em 2023, e da Fórmula 2, em 2024, ambos em suas temporadas de estreia.

Rafa Câmara, por sua vez, conquistou a Fórmula Regional Europeia em 2024 e foi campeão da Fórmula 3 em 2025, também em seu primeiro ano na categoria.

Primeiro pernambucano na Fórmula 1

Além do impacto nacional, a contratação tem um significado especial para Pernambuco. Nascido no Recife, em 5 de maio de 2005, Rafael Câmara será o primeiro representante do estado a disputar a Fórmula 1 como piloto titular.

O recifense começou a competir no kart aos seis anos e precisou deixar Pernambuco ainda criança para buscar oportunidades em campeonatos mais competitivos. Depois de passar por São Paulo, construiu sua carreira internacional na Europa.

Em 2021, ingressou na Academia de Pilotos da Ferrari, responsável por desenvolver jovens talentos para o automobilismo mundial.

Torcedor declarado do Sport, Câmara mantém uma ligação com suas origens pernambucanas, mesmo depois de passar boa parte da carreira fora do Brasil.

Agora, o piloto que começou sua trajetória nas pistas de kart do Recife passa a representar Pernambuco na maior categoria do automobilismo mundial.

Quando Rafa Câmara estreia na Fórmula 1?

Com a contratação para 2027, a expectativa é que Rafael Câmara faça sua estreia oficial na Fórmula 1 na abertura da próxima temporada.

Antes disso, o brasileiro poderá participar das atividades de preparação da Haas, incluindo testes e compromissos de pré-temporada, conforme o planejamento da equipe. A chegada à escuderia norte-americana coloca o pernambucano diante do maior desafio de sua carreira e abre um novo capítulo para o automobilismo brasileiro.

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