Conheça Rafael Câmara, que pode ser o primeiro pernambucano na F1

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Começando a carreira em Recife, jovem de 21 anos pode ser anunciado como piloto de Fórmula 1 pela Haas em 2027 ainda nesta semana

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O pernambucano Rafael Câmara está muito perto de ser o novo piloto da Fórmula 1. Segundo os principais sites internacionais, como o Racing News, o líder do campeonato da Fórmula 2 tem contrato quase fechado com a Haas, faltando pouco para a assinatura. Com isso, ele seria o primeiro piloto do Estado a atingir a maior categoria de automobilismo do mundo. Sem falar que seria o segundo brasileiro a correr na categoria atualmente, uma vez que Gabriel Bortoletto, da Audi, já está confirmado para 2027.

O furor em torno de Câmara fez com que muitos torcedores chamassem o atual momento do Brasil na F1 de “Brazilian Storm”, fazendo uma alusão com o surfe, onde o País vem dominando ultimamente com seguidas conquistas. Uma euforia que talvez seja exagerada, mas que demonstra a carência por pilotos nacionais em um dos maiores mercados consumidores da Fórmula 1 - o País registrou em 2026 a maior audiência de uma corrida no mundo. Lembrando que o Brasil tem 8 títulos de pilotos com Fittipaldi, Piquet e Senna, além de larga história de presença na categoria.

Dentro desse cenário, o nome de Câmara começa a ser cada vez mais citado pelo torcedor. Uma fama que tende a aumentar com a evolução dos rumores sobre a F1. Só que Rafa não apareceu do nada no automobilismo. Muito antes de ser conhecido pela mídia internacional, o piloto atravessou uma longa jornada, começando no Recife, passando por São Paulo, até decolar para a etapa internacional de sua carreira. No continente europeu, o recifense conseguiu chamar atenção da Ferrari e correr contra colegas renomados, como o atual líder da Fórmula 1, Kimi Antonelli.



Influência da família

Rafael Chaves Câmara nasceu no dia 5 de maio de 2005 e começou a correr aos seis anos, com incentivo de sua família. Filho do advogado Amaro Câmara e da empresária Paula Câmara, Rafa tem como inspiração uma pioneira do automobilismo.

Trata-se de Niége Rossiter, avó materna de Rafael e uma das primeiras pilotos no Recife. A pernambucana se destacou desde os 19 anos no mundo do automobilismo, correndo em etapas tradicionais da época, que eram principalmente de Endurance. A primeira corrida da pernambucana foi no Caxangá Golf Club, e, uma maratona de Jeeps. Durante sua carreira, Niége correu em circuitos de rua que eram tradicionais na época, como o do Derby, Boa Viagem e da Cidade Universitária.

Em entrevista ao GE, o piloto de Fórmula 2 conta que acabou criando um vínculo com a avó através do amor pelo automobilismo: “Antes de começar no kart, é claro que eu via os troféus na casa dela. Mas a gente nunca conversou sobre, e depois que eu comecei no kart, ela passou a contar mais as coisas, como era na época, que praticamente você corria na rua, e se errasse iria atropelar um monte de gente. Então, para mim iria ser bem legal continuar com esse DNA da família e, também, cada vez mais evoluindo como piloto.”

Assim como todo piloto, o jovem de 21 anos teve que sair de sua cidade natal de forma precoce para dar continuidade a sua carreira. Seguindo os passos da avó, Rafa Câmara chegou a iniciar sua jornada no kart na região aos 6 anos de idade, mas logo se mudou para São Paulo, onde existem categorias mais competitivas e com maior visibilidade.

Carreira internacional

Rafa não ficou muito tempo no Brasil, se mudando para a Europa, onde se mostrou campeão ainda em categorias de kart. Em 2021, o brasileiro venceu a WSK Champions Cup, WSK Super Masters Series e Champions of the Future. No ano seguinte, ele começou a correr nas categorias de monoposto, que são as que ficam mais próximas da Fórmula 1.



Antes disso, a Academia de Pilotos da Ferrari garantiu participação do pernambucano em seu programa. O anúncio aconteceu em 8 de novembro de 2021, fazendo com que o brasileiro se juntasse a um seleto grupo de pilotos que já participaram da FDA. No total, cinco participantes foram “graduados” na Fórmula 1 a partir da academia: Jules Bianchi, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Mick Schumacher e Oliver Bearman. Rafa Câmara pode ser o sexto dessa lista.

Em seu primeiro ano correndo com monopostos, ele participou de três categorias. Na Fórmula 4 emiradense, o brasileiro conseguiu ser vice-campeão. O primeiro colocado foi Charlie Wurz, austríaco que hoje corre na Super Fórmula. Outros nomes como Kimi Antonelli – que finalizou o campeonato em oitavo lugar – e Alex Dunne, que hoje compete com Rafa Câmara na F2, também estavam no grid.

Os mesmos quatro pilotos estiveram na Fórmula 4 italiana. Nesse campeonato, eles formaram o top 4, com o atual piloto da Mercedes levando o título, Dunne em segundo, Câmara em terceiro e Wurz em quarto. O brasileiro repetiu a dose na ADAC Fórmula 4 – edição alemã do campeonato –, mesmo perdendo seis corridas devido a covid-19. O italiano Antonelli foi o campeão.

Em 2023, o pernambucano participou de mais dois campeonatos, que foram passos importantes em sua carreira. Na Fórmula Regional do Oriente Médio (FRMEC), Câmara ficou em terceiro lugar – atrás de Kimi Antonelli e Taylor Barnard. Já na edição europeia (FRECA), ele teve um pouco mais de dificuldade e ficou fora do top 3 pela primeira e única vez em monopostos, terminando o ano em quinto lugar.

No ano seguinte, ele participou novamente das mesmas competições. O brasileiro terminou na mesma posição na Fórmula Regional do Oriente Médio e conquistou seu primeiro título em monopostos na FRECA.

O campeonato foi conquistado com folga, uma rodada antes do fim da temporada e 77 pontos a mais do que o segundo colocado, James Warthon. Com o carro da equipe Prema – considerada uma das maiores de categorias de base –, o brasileiro dominou o grid, conquistando sete vitórias. Assim, Câmara se tornou o piloto com maior quantidade de vitórias em uma única temporada. Além disso, ele marcou também doze pódios, sete voltas mais rápidas e sete pole positions.

A edição de 2024 não teve nomes que eram considerados grandes promessas, mas a conquista ainda chamou a atenção da equipe Trident na Fórmula 3. A F3 é a primeira categoria no caminho da base que é considerada de apoio da Fórmula 1. Todas as etapas são realizadas em conjunto com a principal competição do automobilismo mundial, com olhares de pessoas importantes e que fazem com que os pilotos cheguem até o lugar que sonham. Com tamanha importância de ir bem, Rafa Câmara conseguiu vencer a temporada de 2025 – sua temporada de estreia.

Para vencer a Fórmula 3, Rafa repetiu a dose, levando o troféu antecipadamente e com mais de 40 pontos de vantagem. Foram quatro vitórias e apenas um pódio, contra um grid que também não era considerado de grandes estrelas. O adversário mais notório era Nikola Tsolov, que terminou o campeonato em segundo lugar e era o líder da F2 antes do brasileiro assumir a ponta da tabela.

A equipe Trident foi quem abriu as portas para que o pernambucano pudesse seguir os passos de seu compatriota. Gabriel Bortoleto teve resultados menos expressivos antes de chegar até as categorias de apoio da Fórmula 1, mas quando chegou nas categorias de apoio conseguiu mostrar ótimos resultados, o que chamou a atenção da então Sauber. O paulista venceu a F3 com a Trident e a F2 com a Invicta Racing, ambos em seus respectivos anos de estreia, como Rafa Câmara pode fazer.



Fórmula 2 2026

No início de 2026, o pernambucano não mostrou o melhor dos rendimentos, porém, quando parecia que ele teria que esperar mais um ano para tentar conquistar o campeonato, o piloto da academia da Ferrari começou a mostrar para o que veio. Apesar dele ter apenas três vitórias na temporada, seus resultados são consistentes e mostram melhores recuperações em corridas difíceis.



Faltando duas etapas para o final, Rafael ocupa o topo da tabela. O piloto da Invicta lidera o campeonato com sete pontos de diferença, que foram muito bem conquistados no Grande Prêmio do Azerbaijão. O segundo colocado é o búlgaro Nikola Tsolov, da academia da Red Bull. Correndo pela Campos Racing, ele se mostra um bom piloto, porém não tem muito espaço para ele na Fórmula 1.

A Red Bull tem dois pilotos que renovaram o contrato recentemente. Já a Racing Bulls ainda não renovou com Arvid Lindblad, mas os diretores não mostram descontentamento com o inglês. O único novato no grid de 2026 pontuou em 10 das 15 etapas de 2025. Essa satisfação não acontece na equipe que tem o apoio da Ferrari, o que abre espaço para Rafa Câmara.

Em temporadas anteriores, a Haas e a Sauber tinham o apoio da Ferrari. Isso quer dizer que a negociação entre as escuderias e a academia italiana era mais fácil, porém esse sistema mudou um pouco com a entrada da Audi, tirando a antiga Sauber desse sistema. Apesar disso, a Haas não está muito contente com sua dupla, por isso as chances de entrada de Câmara na F1 aumentam.

Hoje, Esteban Ocon ocupa o décimo sexto lugar na tabela, atrás de seu colega de equipe, Bearman (P13). O francês passou oito etapas seguidas sem pontuar e a Haas considera que ele desperdiçou chances de garantir mais pontos para a escuderia, que é a sétima na classificação de construtores. Segundo rumores – e falas do próprio Ocon –, seria o lugar dele que o brasileiro ocuparia na temporada de 2027.



Rafa Câmara na Haas?

Os primeiros rumores de Rafael Câmara na Fórmula 1 apareceram para a Cadillac. Segundo rumores, ele entraria no lugar de um dos pilotos, que já são veteranos no esporte: Sergio Pérez e Valtteri Bottas. Apesar disso, o CEO da equipe, Dan Towriss, negou que isso esteja nos planos.



“Eu sei que há alguns rumores por aí com alguns dos pilotos jovens. Eles não têm fundamento, então não é algo em que eu focaria. Não estamos focados nisso no momento”, afirmou Towriss em coletiva de imprensa.

Ao contrário dessa situação, os rumores com a Haas foram apenas reforçados nas últimas semanas. De acordo com jornalistas, o pernambucano é o favorito para ocupar um dos lugares na equipe americana.

O francês está em sua décima primeira temporada na Fórmula 1 e este ano tem encontrado dificuldades para mostrar uma liderança com Oliver Bearman – que entrou em 2025 e mostra um melhor desempenho. Por isso, o principal apoiador da contratação de Rafa Câmara seria o dono da equipe, Gene Haas, o que deu ainda mais força para seu nome ser considerado o melhor para a equipe em 2026.

Esteban Ocon ainda declarou que é “um agente livre para o próximo ano” no final de semana do Grande Prêmio do Azerbaijão: “Neste momento, definitivamente sou um agente livre para o próximo ano. Há coisas em discussão que estão fora do meu controle e há certos assuntos que estão fora do meu controle. Então, vou continuar pressionando até o fim do ano e ver como as coisas vão acontecer.”

O chefe da Haas, Ayao Komatsu, declarou que a decisão deve ser tomada em breve e que está satisfeito com Oliver Bearman, aumentando os rumores: “A decisão será tomada em breve, nas próximas duas semanas. Já concluímos toda a avaliação; estamos apenas aguardando para resumir nossas conclusões, discutir o assunto internamente com Gene [Haas] e tomar a decisão final.”

Além de seu desempenho na Fórmula 2, o brasileiro foi testado pela própria Haas no final de agosto. Câmara foi para Portimão, em Portugal, com o apoio da Academia de Pilotos da Ferrari, para testar o carro da equipe. Além dele, o atual campeão da Fórmula 2 Leonardo Fornaroli e o piloto da WEC Ryo Hirakawa também foram testados.

Quem se destacou para a equipe e para a imprensa foi o piloto brasileiro. Rafael foi o mais rápido entre os que estavam disputando a vaga, além de ter andado muito perto do ritmo do inglês Oliver Bearman, usado como referência nos testes. Os elogios ao pernambucano também vieram da própria Ferrari, que o levou para testar carros anteriores em setembro e se surpreendeu com o desempenho.

Segundo o site italiano AutoRacer, todos esses fatores têm feito com que Gene Haas pressione o chefe da equipe Komatsu para que a equipe assine com o brasileiro. Apesar disso, não existem informações oficiais sobre a decisão final da escuderia em relação a sua dupla de pilotos – mesmo que existam fortes indícios de que o cenário está muito bom para Rafa Câmara.



Vida pessoal

Rafael Chaves Câmara cresceu no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O pernambucano é muito discreto com sua vida pessoal, mas sua família frequenta suas corridas desde as primeiras categorias de base.

Assim como todos os pilotos – especialmente os brasileiros – Rafa tem Ayrton Senna como um de seus maiores ídolos. O pernambucano carrega, inclusive, a marca do tricampeão em seu capacete, além de ter feito uma edição especial em sua homenagem no Grande Prêmio de Mônaco, pista da qual Senna é considerado “rei”, em 2025.

“Senna era muito focado no que ele precisava fazer, mas quando acontecia qualquer coisa assim, ele sabia diferenciar que todo mundo ali tem uma vida e o mesmo sentimento. Quando eu era pequeno, via muito os documentários, todas as notícias dele. Até hoje em dia eu tento saber mais, e você vai crescendo também, você vai até se identificando mais ainda com o que Ayrton fazia, com as coisas que ele acreditava, e isso nos deixa mais próximo”, falou em entrevista ao GE.

Apesar de ter passado muito tempo fora de sua cidade natal, Câmara ainda carrega traços de onde nasceu. O sotaque nas entrevistas não passa despercebido e seu amor pelo Sport é algo que ele sempre conseguirá carregar, mesmo a milhares de quilômetros de casa.

