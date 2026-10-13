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Fórmula 1 anuncia GP da África em Ruanda e prevê retorno do continente ao calendário

Acordo prevê construção de autódromo próximo a Kigali e marca nova tentativa da categoria de ampliar sua presença no continente africano

Por Thiago Seabra Publicado em 13/10/2026 às 9:53
Imagem de como será o circuito construído em Bugesera, Ruanda
Imagem de como será o circuito construído em Bugesera, Ruanda - Reprodução/ F1

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A Fórmula 1 e o governo de Ruanda firmaram um acordo de dez anos para levar uma etapa da categoria à África. O anúncio foi feito nesta terça-feira (13), em Kigali, capital do país, e prevê a realização do Grande Prêmio da África em um circuito que será construído na região de Bugesera.

A corrida, que terá o nome oficial de Formula 1 African Grand Prix, presented by Visit Rwanda, tem estreia planejada para 2030 ou 2031. A definição da data depende do andamento das obras do autódromo, que deverá atender aos requisitos de certificação Grau 1 da Federação Internacional do Automobilismo (FIA).

O acordo representa uma tentativa de recolocar o continente africano no calendário da principal categoria do automobilismo mundial após quase quatro décadas. A última prova da Fórmula 1 na África foi disputada em 1993, na África do Sul.

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Onde será o GP da África de Fórmula 1?

O novo circuito será construído em Bugesera, a aproximadamente 40 quilômetros ao sul de Kigali e próximo às instalações do novo Aeroporto Internacional da capital ruandesa. O projeto prevê uma pista permanente chamada Rwanda International Circuit.

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O traçado foi confiado ao ex-piloto de Fórmula 1 Alex Wurz, em parceria com o escritório do engenheiro alemão Hermann Tilke. A proposta é aproveitar as características do terreno, com aclives, declives e curvas de média e alta velocidade.

Além de receber a Fórmula 1, o complexo poderá sediar outras competições automobilísticas internacionais, convenções corporativas, feiras e eventos culturais. A iniciativa faz parte de uma estratégia do Rwanda Development Board para ampliar o turismo, desenvolver a infraestrutura e atrair negócios ao país.

Quando a Fórmula 1 voltará à África?

A primeira edição do Grande Prêmio da África em Ruanda está prevista para 2030 ou 2031. O calendário definitivo dependerá do ritmo de construção do circuito e do cumprimento dos requisitos técnicos necessários para receber uma etapa da categoria.

O contrato terá duração de dez anos e foi anunciado em uma coletiva em Kigali, com a presença do presidente de Ruanda, Paul Kagame, do CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, e do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

A chegada de Ruanda também ampliaria a distribuição geográfica do campeonato, levando a Fórmula 1 a todos os continentes habitados. Segundo estimativas da categoria, a África reúne mais de 100 milhões de torcedores do esporte a motor. Na África Subsaariana, quase 60% dos fãs têm menos de 35 anos.

Por que a Fórmula 1 ficou tanto tempo fora da África?

A última corrida da categoria no continente ocorreu em 1993, com o Grande Prêmio da África do Sul, disputado no circuito de Kyalami. Naquela ocasião, Alain Prost venceu pela Williams, seguido por Ayrton Senna, da McLaren, e Mark Blundell, da Ligier. O brasileiro Christian Fittipaldi terminou em quarto lugar pela Minardi.

A África do Sul foi a principal sede da Fórmula 1 no continente entre 1962 e 1993. Nas décadas seguintes, a categoria avaliou possibilidades de retorno, incluindo projetos na própria África do Sul e no Marrocos, mas nenhuma iniciativa se concretizou em uma nova etapa do campeonato.

As negociações com Ruanda ganharam força a partir de 2024, dentro da estratégia do governo de atrair grandes eventos internacionais. Kigali já havia recebido o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada da UCI e a cerimônia anual de premiação da FIA naquele ano. Na ocasião, Max Verstappen esteve no país para receber seu quarto troféu de campeão mundial.

Lewis Hamilton defende retorno da F1 à África

O britânico Lewis Hamilton está entre os pilotos que defenderam publicamente a volta da Fórmula 1 ao continente africano. O heptacampeão mundial afirmou trabalhar nos bastidores há seis anos para viabilizar uma corrida na região e citou Ruanda e Quênia entre os destinos que considera marcantes.

A mobilização em torno de uma etapa africana também acompanha o interesse da categoria em ampliar sua base de torcedores e fortalecer sua presença em novos mercados.

O que disseram os dirigentes sobre o acordo?

O presidente de Ruanda, Paul Kagame, afirmou que o projeto deve deixar benefícios duradouros para a população. A proposta inclui geração de empregos, capacitação técnica e oportunidades para jovens interessados em trabalhar como engenheiros, empresários e pilotos.

Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, classificou a parceria como um marco para a expansão global da categoria. O dirigente destacou o potencial do acordo para estimular o turismo e a formação profissional ao longo dos dez anos de contrato.

Já Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, ressaltou a importância do retorno da competição à África e afirmou que a entidade dará suporte técnico ao desenvolvimento do circuito, com atenção aos padrões de segurança e infraestrutura exigidos para receber a Fórmula 1.

Como será o circuito de Ruanda?

O Rwanda International Circuit será projetado para atender ao Grau 1 da FIA, certificação necessária para receber provas da Fórmula 1. A pista terá um traçado permanente, com variações de elevação e combinação de curvas rápidas e intermediárias.

A estrutura também será pensada para oferecer visibilidade ao público e permitir a realização de eventos além do automobilismo. A construção integra um plano de desenvolvimento econômico que busca aproveitar a exposição internacional da Fórmula 1 para atrair visitantes e investimentos.

Apesar do acordo de longo prazo, a realização da primeira corrida ainda depende da execução do projeto e da conclusão das obras. A expectativa é que Ruanda receba a categoria no início da próxima década, encerrando o longo intervalo sem um Grande Prêmio no continente africano.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.