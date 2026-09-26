Rafa Câmara vence em Baku e se aproxima do título da F2

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Pernambucano vence segunda corrida e pode ter garantido o título da F2 devido aos problemas no Oriente Médio, que podem cancelar últimas corridas

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O pernambucano Rafael Câmara venceu a segunda corrida do GP do Azerbaijão, neste sábado (26). Com isso, ele abriu vantagem na briga pelo título da Fórmula 2. Rafa já havia tomado a liderança do campeonato neste fim de semana, com o resultado da primeira corrida, na sexta-feira. São 207 pontos a favor do brasileiro contra 200 do rival, Nikola Tsolov, que chegou em segundo no GP de Baku. Rafa negocia com a Haas e pode ser piloto da Fórmula 1 em 2027.

O detalhe é que o piloto da Invicta pode ter garantido o título da F2. Ainda faltam as etapas do Catar e Abu Dhabi, mas elas podem não ocorrer devido aos problemas do Oriente Médio, com a guerra entre EUA e Irã. A FIA não confirmou ainda o cancelamento das provas.

”Fizemos uma boa corrida. Administramos bem a corrida e o fim de semana. Consegui trazer para casa bons pontos neste fim de semana”, disse Câmara após a corrida.

Rafa largou em terceiro e manteve a posição nas primeiras voltas, resistindo aos perigos do circuito estreito de Baku, conhecido por ter muros traiçoeiros.

Alex Dunne liderou a corrida após as paradas para troca de pneus e conseguiu levar até o fim, com Rafa em segundo. Dunne, contudo, foi punido com 5 segundos e mesmo tendo vencido na pista acabou em terceiro. Bastou o pernambucano ficar colado no irlandês para garantir a vitória.

Tsolov largou em 11º e fez uma excelente corrida de recuperação. No final ele ainda ameaçou Rafa Câmara, mas sem conseguir a ultrapassagem. Ficou em segundo com a punição de Dunne.