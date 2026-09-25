Rafael Câmara assume liderança da Fórmula 2 após abandono de Tsolov em Baku
Pernambucano terminou a primeira corrida principal em quarto, enquanto rival abandonou após problema durante parada nos boxes
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Rafael Câmara terminou a primeira corrida principal da Fórmula 2 em Baku na quarta colocação e deixou o Azerbaijão na liderança do campeonato. O pernambucano ultrapassou Nikola Tsolov na classificação geral após o abandono do búlgaro durante a prova desta sexta-feira (25).
Câmara chegou aos 180 pontos com o resultado, enquanto Tsolov permaneceu com 179. A diferença entre os dois, que era de sete pontos antes da etapa, agora está em apenas um.
A vitória ficou com Alexander Dunne, que cruzou a linha de chegada à frente de Martinius Stenshorne e Dino Beganovic. Câmara terminou 7s6 atrás do vencedor.
Tsolov abandona após problema nos boxes
Partindo da décima posição, Tsolov tentava recuperar terreno depois de uma classificação abaixo das expectativas. O piloto da Campos Racing, porém, teve problemas durante sua parada nos boxes.
O motor de seu carro apagou durante a parada, fazendo com que o piloto perdesse posições e ficasse fora da disputa pelas primeiras colocações. Tsolov ainda retornou à pista, mas acabou envolvido posteriormente em um incidente que provocou a bandeira vermelha.
O abandono foi determinante para a mudança na liderança do campeonato.
Câmara aproveita oportunidade
Câmara largou em quinto e ganhou uma posição logo no início da prova, ao realizar uma ultrapassagem por fora. O brasileiro permaneceu entre os primeiros colocados durante boa parte da corrida.
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Depois da primeira relargada, o pernambucano chegou a cair para a sétima posição, mas conseguiu recuperar terreno nas voltas seguintes. Com as paradas dos adversários e a perda de rendimento de alguns pilotos, voltou a avançar na classificação.
Na parte final da prova, Câmara travou uma disputa direta com Noel León. O brasileiro conseguiu ultrapassar o rival na última volta e cruzou a linha de chegada em quarto.
O resultado garantiu pontos importantes para a Invicta Racing e, principalmente, colocou o pernambucano pela primeira vez na liderança do campeonato da Fórmula 2.
Dunne vence em Baku
Alexander Dunne dominou a prova e confirmou a vitória. O piloto da Rodin Motorsport terminou à frente do companheiro Martinius Stenshorne, enquanto Dino Beganovic completou o pódio.
Câmara ficou em quarto, seguido por Noel León e Gabriele Minì.
Liderança pode mudar novamente
Apesar de assumir a primeira posição do campeonato, Câmara terá pouco tempo para comemorar. A etapa de Baku ainda não terminou e o brasileiro terá mais uma corrida para disputar.
A próxima prova da Fórmula 2 acontece neste sábado (26), às 4h (de Brasília). Câmara largará na terceira posição, enquanto Tsolov partirá da oitava colocação, de acordo com o resultado da segunda classificação realizada na quinta-feira.
Com apenas um ponto separando os dois na tabela, a corrida de sábado pode provocar uma nova mudança na liderança da temporada.