Rafael Câmara larga à frente de Tsolov em Baku e mira liderança da F2 em fim de semana decisivo

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Pernambucano reduziu diferença para o líder do campeonato e terá três corridas para buscar a liderança da temporada

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A disputa pelo título da Fórmula 2 ganhou ainda mais atenção em Baku. Segundo colocado no campeonato, o pernambucano Rafael Câmara larga à frente de Nikola Tsolov nas duas corridas principais da etapa do Azerbaijão, depois de superar o líder nas duas sessões de classificação realizadas nesta quinta-feira (24).

Câmara terminou a primeira classificação na quinta colocação, enquanto Tsolov foi o décimo. Na segunda sessão, que definiu o grid da terceira corrida do fim de semana, o brasileiro garantiu o terceiro lugar, novamente à frente do rival, que ficou em oitavo.

A situação coloca o piloto da Invicta Racing em uma posição importante na briga pelo campeonato. Tsolov lidera a F2 com 177 pontos, apenas sete a mais que Câmara, que soma 170. Gabriele Minì aparece na terceira colocação, com 153 pontos.

Câmara esteve na frente de Tsolov

A quinta-feira (24) começou com o treino livre da F2. O indiano Kush Maini foi o mais rápido, seguido por Alexander Dunne e Tsolov. Câmara terminou a sessão na sexta colocação, 0s778 atrás do líder.

O cenário mudou nas classificações. Na primeira sessão, Câmara marcou 1min55s621 e ficou em quinto, enquanto Tsolov foi décimo, com 1min55s957.

Na segunda, o pernambucano chegou a ocupar a primeira posição provisória durante boa parte da sessão. Porém, nos minutos finais, os pilotos da Rodin Motorsport melhoraram seus tempos. Martinius Stenshorne conquistou a pole, com Alex Dunne em segundo, enquanto Câmara terminou em terceiro. Tsolov foi apenas o oitavo.

Com o resultado, Câmara terá a oportunidade de somar pontos importantes enquanto tenta diminuir a vantagem do líder.

Três corridas em Baku

A etapa do Azerbaijão terá um formato diferente do habitual. Em vez das duas corridas normalmente realizadas em um fim de semana, a F2 terá três provas em Baku, sendo uma Sprint e duas corridas principais.

A mudança faz parte de uma programação especial criada para a rodada. Também foram realizadas duas sessões de classificação, uma para definir o grid da Sprint e da primeira corrida principal e outra para estabelecer as posições da segunda corrida principal.

Ao todo, 67 pontos estarão em jogo para os pilotos no Azerbaijão. Como Câmara está apenas sete pontos atrás de Tsolov, a etapa pode provocar uma mudança significativa na liderança do campeonato.

Baku pode ser ainda mais importante para o campeonato

Além da quantidade de pontos em disputa, a etapa do Azerbaijão ganhou importância por causa da situação do calendário da Fórmula 2.

Depois de Baku, estão previstas apenas as etapas do Catar, entre 27 e 29 de novembro, e de Abu Dhabi, entre 4 e 6 de dezembro. No entanto, a realização das provas no Oriente Médio está cercada de incertezas diante do conflito na região.

Por isso, Baku pode representar uma oportunidade ainda maior para Câmara na briga pelo título, especialmente com três corridas concentradas em apenas dois dias.

Quando Rafael Câmara volta à pista?

A primeira oportunidade de pontuação será já na madrugada desta sexta-feira (25), com a Sprint. A largada está marcada para 1h15 (de Brasília).

Mais tarde, às 7h15, acontece a primeira corrida principal. A terceira e última prova da etapa será disputada no sábado (26), às 4h.

Com apenas sete pontos separando Câmara de Tsolov, o pernambucano chega à rodada de Baku com a possibilidade de assumir a liderança da Fórmula 2.