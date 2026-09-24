Fórmula 2 no Azerbaijão: onde assistir ao vivo, horários e como Rafael Câmara pode ser campeão
Vice-líder do campeonato, pernambucano chega a Baku sete pontos atrás de Nikola Tsolov e ainda pode conquistar o título antecipadamente
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A Fórmula 2 chega à reta final da temporada 2026 com a etapa do Azerbaijão, no circuito de rua de Baku. A programação será realizada entre quinta-feira (24) e sábado (26) de setembro, com três corridas e transmissão ao vivo de todas as atividades pelo Sportv3, Globoplay e F1TV.
O principal destaque brasileiro no campeonato é Rafael Câmara. O pernambucano ocupa a segunda posição na classificação, com 170 pontos, apenas sete atrás do búlgaro Nikola Tsolov, líder com 177.
Com a disputa apertada, Câmara chega ao fim de semana ainda com possibilidade matemática de assumir a liderança e conquistar o título da categoria. Os cinco primeiros colocados também permanecem na briga pela ponta do campeonato.
Programação foi antecipada e termina no sábado em Baku
A etapa do Azerbaijão terá uma programação diferente da habitual em razão do Dia da Memória no país. Por isso, as atividades foram concentradas entre quinta-feira e sábado.
O destaque da programação para o público brasileiro será a Corrida Principal 2, marcada para sábado (26), às 4h, pelo horário de Brasília.
Onde assistir à Fórmula 2 no Azerbaijão ao vivo
A etapa da Fórmula 2 em Baku terá transmissão ao vivo pelo Sportv3, Globoplay e F1TV.
Os três canais também exibem a corrida de sábado, que pode ser importante para a disputa entre Rafael Câmara e Nikola Tsolov pela liderança do campeonato.
Horários da Fórmula 2 em Baku
- Treino livre: quinta-feira (24), das 3h às 3h45 — Sportv3, Globoplay e F1TV
- Qualificação 1: quinta-feira (24), das 7h às 7h20 — Sportv3, Globoplay e F1TV
- Qualificação 2: quinta-feira (24), das 7h30 às 7h50 — Sportv3, Globoplay e F1TV
- Corrida Sprint: sexta-feira (25), da 1h15 às 2h05 — Sportv3, Globoplay e F1TV
- Corrida Principal 1: sexta-feira (25), das 7h15 às 8h20 — Sportv3, Globoplay e F1TV
- Corrida Principal 2: sábado (26), às 4h — Sportv3, Globoplay e F1TV
Rafael Câmara chega à etapa na vice-liderança
Rafael Câmara soma 170 pontos no campeonato e está apenas sete pontos atrás de Nikola Tsolov. A proximidade entre os dois coloca o brasileiro diretamente na disputa pela liderança da temporada.
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Além da dupla que ocupa as primeiras posições, outros três pilotos ainda possuem possibilidades matemáticas de assumir a liderança de 2026 nas próximas rodadas.
O campeonato ainda tem etapas previstas para Catar e Abu Dhabi, embora exista indefinição sobre a realização dessas provas em razão dos conflitos no Oriente Médio.
Brasileiro busca título na reta final da temporada
Com a diferença de apenas sete pontos para o líder, Câmara chega ao Azerbaijão com a possibilidade de reduzir ou até superar a vantagem de Tsolov ao longo das corridas.
A etapa também pode definir novos cenários para a disputa do campeonato antes das últimas provas previstas no calendário.
Ficha da etapa
- Competição: Fórmula 2 — GP do Azerbaijão
- Local: Circuito de Baku, Azerbaijão
- Período: 24 a 26 de setembro de 2026
- Principal destaque: Rafael Câmara, vice-líder com 170 pontos
- Líder: Nikola Tsolov, com 177 pontos
- Corrida Principal 2: sábado, 26 de setembro, às 4h (de Brasília)
- Transmissão: Sportv3, Globoplay e F1TV