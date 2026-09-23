Esteban Ocon admite futuro indefinido na Haas em meio a rumores sobre Rafael Câmara

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Francês tem contrato somente até o fim de 2026 e admite estar livre para negociar, enquanto brasileiro ganha força após bom desempenho em testes

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Esteban Ocon ainda não sabe onde estará na Fórmula 1 na próxima temporada. O francês revelou nesta quarta-feira (23), antes do GP do Azerbaijão, que está livre para negociar seu futuro a partir de 2027. A declaração acontece em meio às movimentações da Haas, que já avaliou outros pilotos para uma mudança na dupla titular.

Durante entrevista coletiva, Ocon afirmou que as conversas sobre sua permanência na equipe envolvem fatores que não dependem diretamente dele. Mas também não quis descartar totalmente a possibilidade de seguir na escuderia.

"Neste momento, definitivamente sou um agente livre para o próximo ano. Há coisas em discussão que estão fora do meu controle. Vou continuar insistindo até o fim do ano e veremos o que acontece", afirmou.

Haas avalia opções para 2027

A situação de Ocon ganhou novos contornos depois de a Haas realizar testes no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, em Portugal. A atividade serviu para a equipe observar alguns nomes que podem entrar no radar para uma das vagas no próximo ano.

Entre os pilotos avaliados esteve Rafael Câmara. O brasileiro, de 21 anos, atualmente disputa a Fórmula 2 e é a principal opção para chegar a maior das categorias.

Oliver Bearman também participou dos testes. O britânico é ligado à Ferrari, fornecedora de motores e componentes para a Haas, e já possui experiência na equipe. Ele terminou à frente de Ocon na temporada de 2025 e também soma mais pontos que o francês em 2026.

Além de Câmara e Bearman, a Haas também colocou no carro o italiano Leonardo Fornaroli, campeão da Fórmula 2 em 2025 e piloto reserva da McLaren, e o japonês Ryo Hirakawa, que conta com apoio da Toyota e disputa o Mundial de Endurance (WEC).

Ocon fala sobre desempenho

Com três pontos na temporada, contra 18 de Bearman, Ocon atribuiu parte da diferença à inconsistência do carro da Haas. O francês afirmou estar satisfeito com suas próprias atuações.

"Meu desempenho não foi um problema neste ano. Eu performei toda vez que tive o carro", disse.

Ocon citou ainda os pontos conquistados em Mônaco e a proximidade de uma pontuação em Madri como exemplos de momentos em que, segundo ele, conseguiu extrair mais do carro.

Esteban Ocon, piloto de Fórmula 1 - Divulgação/estebanocon Rafael Câmara, piloto pernambucano - Divulgação/FD O piloto pernambucano Rafael Câmara - FIA -F2/ REPRODUÇÃO Rafael Câmara, piloto pernambucano da Ferrari Drivers Academy - Divulgação

Rafael Câmara na mira da Haas

O nome de Rafael Câmara ganhou força nas últimas semanas justamente pela possibilidade de a Haas promover mudanças em sua formação para 2027. O brasileiro é um dos destaques da atual temporada da Fórmula 2 e já teve a oportunidade de mostrar seu potencial diretamente para a equipe norte-americana.

De acordo com o site italiano AutoRacer, o proprietário da Haas, Gene Haas, estaria entre os interessados na contratação do brasileiro.

A possível chegada de Câmara também poderia ampliar a aproximação entre Haas e Ferrari. A equipe norte-americana utiliza componentes fornecidos pela escuderia italiana, e aproximar ainda mais essa relação é importante para os planos da Haas dar próximas temporadas.

Salário também entra na discussão

Outro fator citado nas discussões é o custo. Ocon teria um salário anual de cerca de € 6 milhões (aproximadamente R$ 35 milhões). Caso uma cláusula de seu contrato seja acionada, o valor poderia chegar a € 8 milhões (cerca de R$ 47 milhões) em 2027.

Apesar disso, os salários dos pilotos não fazem parte do teto de gastos da Fórmula 1, mas uma eventual economia poderia permitir que a Haas destinasse mais recursos a outras áreas do projeto.