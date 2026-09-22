Fórmula 1: Rafa Câmara tem apoio de dono da Haas para ganhar vaga na equipe, diz site

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O piloto pernambucano, destaque na Fórmula 2, é o principal nome para integrar o grid da Fórmula 1 pela Haas na temporada de 2027.

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Rafael Câmara é o principal nome para ser o novo piloto brasileiro a integrar o grid da Fórmula 1. O recifense é candidato a assumir uma vaga na Haas em 2027 e, para isso, ganhou um apoio importante dentro da equipe norte-americana.

Segundo o jornal italiano AutoRacer, Câmara tem a aprovação de Gene Haas, proprietário da escuderia. Ainda segundo a publicação, o dono está pressionando Ayao Komatsu, chefe de equipe da Haas, pela contratação do brasileiro.

Além de seu potencial, outro ponto que pode pesar a favor do piloto é seu desempenho em testes com carros de Fórmula 1, nos quais está se destacando e chamando a atenção da escuderia norte-americana.

Câmara integra a Academia de Pilotos da Ferrari desde 2021 e vem sendo preparado pela equipe italiana para chegar à principal categoria do automobilismo. Assim, vem guiando carros do time italiano durante dias de testes, nos quais os resultados positivos estão ajudando o brasileiro a conquistar um lugar na F1.

De acordo com o AutoRacer, o bom desempenho impressionou os membros da Haas e o colocou como favorito na lista de candidatos. Assim, o dono da equipe deu grande apoio à candidatura do brasileiro, chegando a colocá-lo à frente na disputa pela vaga de 2027.

O principal concorrente de Câmara é o italiano Leonardo Fornaroli, que também apresentou bons resultados em testes, mas ficou atrás nas preferências durante a disputa. Assim, o brasileiro aparece como principal candidato a se juntar à Haas em 2027.

Para a Ferrari, a escolha por seu piloto será importante, já que, além de desenvolver nas pistas um integrante de sua academia, a escuderia terá dois nomes de sua formação na mesma equipe, já que Oliver Bearman também se formou na Academia de Pilotos da Ferrari.

