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Formula 1 | Notícia

Chefe da Haas revela critério para escolher novo piloto e fala sobre disputa de Rafa Câmara pela vaga

Ayão Komatsu afirmou que desempenho será o principal critério da equipe antes de considerar questões financeiras ou vínculos com programas

Por Thiago Seabra Publicado em 18/09/2026 às 13:36
Rafael Câmara, piloto pernambucano
Rafael Câmara, piloto pernambucano - Divulgação/FD

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O chefe da Haas, Ayão Komatsu, revelou qual será o principal critério utilizado pela equipe para escolher o piloto que ocupará uma das vagas na temporada 2027 da Fórmula 1. Segundo o dirigente, o desempenho dentro das pistas estará acima de fatores financeiros ou de possíveis vínculos com programas de desenvolvimento de pilotos.

A declaração ocorre em meio à disputa pela vaga que será aberta na Haas para 2027. O pernambucano Rafa Câmara, de 21 anos, é um dos principais candidatos ao posto e, segundo informações do Motorsport.com Brasil, ganhou força nas últimas negociações.

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Komatsu explica critério da Haas para escolher piloto

Komatsu afirmou que a equipe parte de um princípio claro na escolha de seus pilotos: a performance. O chefe da Haas destacou que outros fatores só serão considerados caso os candidatos apresentem níveis semelhantes dentro das pistas.

Eu sempre disse que escolhemos os pilotos pelo desempenho, então a performance vem em primeiro lugar”, afirmou Komatsu.

Na avaliação do dirigente, questões como as afiliações dos pilotos e os pacotes financeiros que possam acompanhar cada candidatura entram na análise apenas em uma situação de equilíbrio entre os concorrentes.

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Se dois pilotos têm o mesmo nível de desempenho, aí as afiliações ou os pacotes que eles trazem passam a ter importância”, explicou.

Haas descarta escolher piloto mais lento por dinheiro ou vínculo

Ao detalhar sua posição, Komatsu afirmou que a Haas não pretende abrir mão do critério esportivo para priorizar vantagens financeiras ou uma associação com algum programa de desenvolvimento de pilotos.

Mas nunca vamos escolher alguém que seja três décimos mais lento só porque tem ligação com a Toyota ou com a Ferrari, ou porque traz 5 milhões a mais”, declarou.

O chefe da equipe reforçou a prioridade dada ao desempenho antes de concluir: “Não vamos fazer isso. Então, no fim das contas, o desempenho vem sempre em primeiro lugar.

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Rafa Câmara ganha força na disputa pela Haas

Rafa Câmara está entre os quatro pilotos avaliados pela Haas para a temporada de 2027. De acordo com informações publicadas pelo Motorsport.com Brasil, o brasileiro passou a ocupar o topo da lista de candidatos e ganhou força na disputa pela vaga.

As negociações avançaram nos últimos dias, mas ainda não existe contrato assinado. A decisão final está nas mãos de Komatsu, que avalia os nomes que disputam o posto.

Além de Câmara, também são citados como candidatos Leonardo Fornaroli, atual campeão da Fórmula 2, Ryo Hirakawa, piloto reserva da Haas, e Yuki Tsunoda, ex-piloto da Red Bull.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.