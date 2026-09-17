Rafa Câmara ganha força em disputa por vaga na Haas para 2027; negociações avançam
Definição da vaga ganhou novos contornos após uma reunião entre os empresários dos pilotos que estão na disputa, realizada durante o GP da Espanha
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O pernambucano Rafa Câmara ganhou força na disputa por uma vaga na Haas para a temporada 2027 da Fórmula 1. De acordo com informações do Motorsport.com Brasil, as negociações entre o piloto brasileiro e a equipe norte-americana avançaram nos últimos dias, mas ainda não existe contrato assinado.
A definição da vaga ganhou novos contornos após uma reunião entre os empresários dos quatro pilotos que estão na disputa, realizada durante o fim de semana do GP da Espanha, em Madri. Depois do encontro, a decisão final passou a estar nas mãos de Ayão Komatsu, chefe da Haas.
Rafa Câmara aparece no topo da lista da Haas
Segundo o Motorsport.com Brasil, Rafa Câmara passou a ocupar o topo da lista de candidatos à vaga e ganhou força na disputa interna da equipe.
O piloto brasileiro, de 21 anos, é um dos quatro nomes avaliados pela Haas para definir quem ocupará o assento disponível a partir de 2027.
Apesar do avanço nas conversas, nada foi assinado até o momento. As negociações continuam e a definição depende da decisão final da equipe.
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GPBlog aponta 90% de chance de acordo
O GPBlog também publicou informações sobre a negociação. Segundo o site, várias fontes do paddock indicam que Rafa Câmara teria 90% de chance de fechar com a Haas.
A estimativa, porém, é atribuída pelo veículo às fontes consultadas e não representa uma confirmação oficial de contratação por parte da equipe ou do piloto.
Quem disputa a vaga na Haas?
Além de Rafa Câmara, outros três pilotos tiveram os nomes relacionados à disputa pela vaga da Haas para 2027:
- Leonardo Fornaroli — atual campeão da Fórmula 2;
- Ryo Hirakawa — piloto reserva da própria Haas;
- Yuki Tsunoda — ex-piloto da Red Bull.
A escolha está nas mãos de Komatsu após as conversas envolvendo os representantes dos candidatos.
Brasil pode voltar a ter dois pilotos na Fórmula 1
Se Rafa Câmara for contratado pela Haas, o Brasil poderá voltar a ter dois pilotos no grid da Fórmula 1.
A última vez que isso aconteceu foi em 2016. Naquele ano, Felipe Massa competia pela Williams, enquanto Felipe Nasr defendia a Sauber.
Atualmente, Gabriel Bortoleto é o único brasileiro no grid. O piloto defende a Audi na Fórmula 1.