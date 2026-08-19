Rafael Câmara na Cadillac? Brasileiro é cotado para vaga na F1 em 2027

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Brasileiro vive temporada de destaque na Fórmula 2, integra a academia da Ferrari e surge como possível opção para o futuro da equipe americana

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A temporada de Rafael Câmara na Fórmula 2 pode abrir novas portas para o brasileiro rumo à Fórmula 1. Um dos caminhos que passou a ser considerado é a Cadillac, equipe que estreou na categoria em 2026 e que pode ter mudanças em sua formação de pilotos para 2027.

A possibilidade foi citada pela jornalista Julianne Cerasoli, que trouxe a informação durante o programa Pole Position, do Canal UOL. Segundo a colunista, Câmara está entre os nomes que podem disputar uma oportunidade na escuderia americana caso surja uma vaga.

O cenário ainda depende, naturalmente, da movimentação dos pilotos que já ocupam os dois carros. A Cadillac iniciou sua trajetória na Fórmula 1 com Valtteri Bottas e Sergio Pérez, mas uma eventual alteração na dupla poderia levar a equipe a procurar alternativas no mercado.

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Desempenho de Câmara fortalece candidatura à Fórmula 1

Rafael Câmara chega a esse momento depois de uma rápida ascensão pelas categorias de formação. Em 2025, conquistou a Fórmula 3 logo em sua primeira participação no campeonato.

Na temporada seguinte, repetiu o impacto na Fórmula 2. O brasileiro soma 145 pontos, ocupa a terceira posição e está a 22 pontos de Nikola Tsolov, líder da classificação.

Ao longo do campeonato, Câmara conquistou quatro pole positions e venceu duas corridas principais. Caso termine a Fórmula 2 com o título, poderá repetir o caminho de Gabriel Bortoleto, que venceu as duas principais categorias de acesso à Fórmula 1 em suas respectivas temporadas de estreia.

Projeto com Colton Herta enfrenta obstáculos

Antes de Rafael Câmara aparecer como uma possibilidade, a Cadillac já trabalhava na preparação de um nome para o futuro: Colton Herta.

O piloto norte-americano deixou a Fórmula Indy para disputar a Fórmula 2 em 2026 e passou a integrar a estrutura da Cadillac como piloto de testes. A mudança tinha como objetivo permitir que ele conquistasse os pontos necessários para obter a superlicença exigida para competir na Fórmula 1.

O desempenho, porém, não tem seguido o caminho esperado. Herta vem enfrentando dificuldades na adaptação à Fórmula 2, especialmente no trabalho com os pneus Pirelli, o que torna mais difícil a busca pelos pontos necessários para a superlicença.

Com isso, o planejamento da equipe para ter um piloto dos Estados Unidos em um de seus carros pode sofrer alterações, abrindo espaço para outros candidatos.

Uma vaga dependeria de mudanças entre os atuais titulares

Para que Rafael Câmara tenha uma oportunidade como titular na Cadillac em 2027, seria necessário que um dos pilotos atuais deixasse a equipe.

Entre os cenários que circulam no mercado, Sergio Pérez é apontado como um possível nome a buscar novos caminhos. Há rumores de uma tentativa do mexicano de conquistar uma vaga na Williams.

Ligação com a Ferrari é outro ponto do cenário

Além do desempenho nas pistas, Rafael Câmara tem uma conexão importante com uma das parceiras técnicas da Cadillac.

O brasileiro integra a Ferrari Driver Academy desde 2022. Durante sua trajetória, recebeu apoio da estrutura italiana e também participou de testes privados com carros de Fórmula 1 da Ferrari como parte de sua preparação para chegar à categoria máxima.

A relação entre Ferrari e Cadillac também existe fora das pistas. O acordo firmado em 2024 entre a Scuderia, a General Motors e a TWG Global estabeleceu a colaboração técnica para a entrada da equipe americana na Fórmula 1.

Desde o início da operação da Cadillac, em 2026, a Ferrari passou a fornecer unidades de potência e caixas de câmbio à nova escuderia.