fechar
Formula 1 | Notícia

Audi inicia exposição de showcar da Fórmula 1 no Brasil; Recife está no roteiro

Showcar que reproduz o carro de Fórmula 1 da equipe Audi será levado a cidades brasileiras após passagem por São Paulo e evento em Mogi Guaçu

Por Fagner Clemente Publicado em 11/08/2026 às 17:18
Audi anuncia chegada de showcar da Fórmula 1 no Brasil
Audi anuncia chegada de showcar da Fórmula 1 no Brasil - Audi/Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Audi anunciou a chegada ao Brasil de um showcar da Fórmula 1, modelo recriado com dimensões, proporções e materiais fiéis ao monoposto original. O carro será levado a diferentes cidades do país ao longo deste ano, entre elas Recife. A data e o local da exposição na capital pernambucana ainda serão anunciados pela montadora.

A ação faz parte das iniciativas da montadora para marcar sua estreia na principal competição do automobilismo mundial. A Audi passa a disputar a Fórmula 1 em 2026 com o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto.

O showcar chegou inicialmente a São Paulo e foi apresentado no Audi Experience Center, na Zona Sul da capital paulista. Em agosto, o modelo também será levado ao Autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu (SP), durante uma edição do Audi driving experience.

Showcar será levado a cidades brasileiras

Após as primeiras ações em São Paulo, a Audi informou que o carro continuará em exposição até o fim do ano. O modelo, acompanhado de outros dois veículos esportivos da marca, será levado a shoppings e concessionárias de diversas cidades brasileiras.

Além de Recife, estão previstas ações em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Guarulhos e Blumenau. O release da montadora não informa as datas nem os locais específicos onde o showcar ficará exposto em cada cidade.

A chegada do carro ao Brasil foi acompanhada por uma carreata com veículos esportivos da Audi, entre eles os modelos RS3, RS Q8 Performance, RS e-tron GT Performance, TT RS e R8.

Segundo a Audi, a exposição faz parte de uma série de ações realizadas ao longo de 2026 para celebrar a entrada da marca na Fórmula 1. A montadora destaca ainda a presença de Gabriel Bortoleto como representante brasileiro da equipe.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Ayrton Senna é reconhecido oficialmente como Herói da Pátria
RECONHECIMENTO

Ayrton Senna é reconhecido oficialmente como Herói da Pátria

Rafa Câmara testa carro da Ferrari em Barcelona e reforça status de promessa da Academia
F1

Rafa Câmara testa carro da Ferrari em Barcelona e reforça status de promessa da Academia

Compartilhe

Tags

Imagem de Fagner Clemente

Fagner Clemente

fcsilva@jc.com.br