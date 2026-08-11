Audi inicia exposição de showcar da Fórmula 1 no Brasil; Recife está no roteiro

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Showcar que reproduz o carro de Fórmula 1 da equipe Audi será levado a cidades brasileiras após passagem por São Paulo e evento em Mogi Guaçu

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A Audi anunciou a chegada ao Brasil de um showcar da Fórmula 1, modelo recriado com dimensões, proporções e materiais fiéis ao monoposto original. O carro será levado a diferentes cidades do país ao longo deste ano, entre elas Recife. A data e o local da exposição na capital pernambucana ainda serão anunciados pela montadora.

A ação faz parte das iniciativas da montadora para marcar sua estreia na principal competição do automobilismo mundial. A Audi passa a disputar a Fórmula 1 em 2026 com o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto.

O showcar chegou inicialmente a São Paulo e foi apresentado no Audi Experience Center, na Zona Sul da capital paulista. Em agosto, o modelo também será levado ao Autódromo Velocittà, em Mogi Guaçu (SP), durante uma edição do Audi driving experience.

Showcar será levado a cidades brasileiras

Após as primeiras ações em São Paulo, a Audi informou que o carro continuará em exposição até o fim do ano. O modelo, acompanhado de outros dois veículos esportivos da marca, será levado a shoppings e concessionárias de diversas cidades brasileiras.

Além de Recife, estão previstas ações em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Guarulhos e Blumenau. O release da montadora não informa as datas nem os locais específicos onde o showcar ficará exposto em cada cidade.

A chegada do carro ao Brasil foi acompanhada por uma carreata com veículos esportivos da Audi, entre eles os modelos RS3, RS Q8 Performance, RS e-tron GT Performance, TT RS e R8.

Segundo a Audi, a exposição faz parte de uma série de ações realizadas ao longo de 2026 para celebrar a entrada da marca na Fórmula 1. A montadora destaca ainda a presença de Gabriel Bortoleto como representante brasileiro da equipe.



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