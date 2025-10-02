F1 GP de Singapura programação: confira horários e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fórmula 1 desembarca no circuito de Marina Bay neste fim de semana; Corrida noturna é marcada por forte calor durante toda a corrida

Depois da vitória de Max Verstappen no GP do Azerbaijão, a Fórmula 1 desembarca em Marina Bay para o GP de Singapura. Em jogo, a disputa pelo título Mundial de Construtores, que pode ser definidos ainda neste fim de semana.

Com 623 pontos, a McLaren tem uma vantagem de 333 pontos sobre o segundo colocado, a Mercedes (290). A equipe inglesa pode até ser campeã sem vencer em Singapura, a depender dos resultados de Mercedes e Ferrari.

Já no Mundial de Pilotos, a briga segue entre Piastri (324 potnos) e Lando Norris (299). Contudo, Max Verstappen (255) vem se aproximando da briga e promete esquentar a disputa.

Confira abaixo a agenda completa do fim de semana e onde assistir a cada sessão, em horário de Brasília.

Programação e onde assistir ao vivo (horários de Brasília)

Sexta-feira (3)

TL1 – 6h30: BandSports / F1TV Pro

TL2 – 10h: BandSports / F1TV Pro

Sábado (4)

TL3 – 6h40: BandSports / F1TV Pro

Classificação – 10h: Band / BandSports / F1TV Pro

Domingo (5)

Corrida – 9h: Band / F1TV Pro

Classificação - Mundial de Pilotos