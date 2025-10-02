fechar
Formula 1 | Notícia

F1 GP de Singapura programação: confira horários e onde assistir

Fórmula 1 desembarca no circuito de Marina Bay neste fim de semana; Corrida noturna é marcada por forte calor durante toda a corrida

Por Thiago Wagner Publicado em 02/10/2025 às 17:11 | Atualizado em 02/10/2025 às 17:23
George Russel, piloto de Fórmula 1 da Mercedes
George Russel, piloto de Fórmula 1 da Mercedes - F1 / Reprodução

Depois da vitória de Max Verstappen no GP do Azerbaijão, a Fórmula 1 desembarca em Marina Bay para o GP de Singapura. Em jogo, a disputa pelo título Mundial de Construtores, que pode ser definidos ainda neste fim de semana.

Com 623 pontos, a McLaren tem uma vantagem de 333 pontos sobre o segundo colocado, a Mercedes (290). A equipe inglesa pode até ser campeã sem vencer em Singapura, a depender dos resultados de Mercedes e Ferrari.

Já no Mundial de Pilotos, a briga segue entre Piastri (324 potnos) e Lando Norris (299). Contudo, Max Verstappen (255) vem se aproximando da briga e promete esquentar a disputa.

Confira abaixo a agenda completa do fim de semana e onde assistir a cada sessão, em horário de Brasília.

Programação e onde assistir ao vivo (horários de Brasília)

Sexta-feira (3)

  • TL1 – 6h30: BandSports / F1TV Pro
  • TL2 – 10h: BandSports / F1TV Pro

Sábado (4)

  • TL3 – 6h40: BandSports / F1TV Pro
  • Classificação – 10h: Band / BandSports / F1TV Pro

Domingo (5)

  • Corrida – 9h: Band / F1TV Pro

Classificação - Mundial de Pilotos

Oscar Piastri (McLaren) 324 pts
Lando Norris (McLaren) 299 pts
Max Verstappen (Red Bull) 255 pts
George Russell (Mercedes) 212 pts
Charles Leclerc (Ferrari) 165 pts
Lewis Hamilton (Ferrari) 121 pts
Kimi Antonelli (Mercedes) 78 pts
Alexander Albon (Williams) 70 pts
Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 pts
Nico Hülkenberg (Sauber) 37 pts
Lance Stroll (Aston Martin) 32 pts
Carlos Sainz (Williams) 31 pts
Liam Lawson (Racing Bulls) 30 pts
Fernando Alonso (Aston Martin) 30 pts
Esteban Ocon (Haas) 28 pts
Pierre Gasly (Alpine) 20 pts
Yuki Tsunoda (Red Bull) 20 pts
Gabriel Bortoleto (Sauber) 18 pts
Oliver Bearman (Haas) 16 pts
Franco Colapinto (Alpine) 0 pt
Jack Doohan (Alpine) 0 pt

