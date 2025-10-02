F1 GP de Singapura programação: confira horários e onde assistir
Fórmula 1 desembarca no circuito de Marina Bay neste fim de semana; Corrida noturna é marcada por forte calor durante toda a corrida
Depois da vitória de Max Verstappen no GP do Azerbaijão, a Fórmula 1 desembarca em Marina Bay para o GP de Singapura. Em jogo, a disputa pelo título Mundial de Construtores, que pode ser definidos ainda neste fim de semana.
Com 623 pontos, a McLaren tem uma vantagem de 333 pontos sobre o segundo colocado, a Mercedes (290). A equipe inglesa pode até ser campeã sem vencer em Singapura, a depender dos resultados de Mercedes e Ferrari.
Já no Mundial de Pilotos, a briga segue entre Piastri (324 potnos) e Lando Norris (299). Contudo, Max Verstappen (255) vem se aproximando da briga e promete esquentar a disputa.
Confira abaixo a agenda completa do fim de semana e onde assistir a cada sessão, em horário de Brasília.
Programação e onde assistir ao vivo (horários de Brasília)
Sexta-feira (3)
- TL1 – 6h30: BandSports / F1TV Pro
- TL2 – 10h: BandSports / F1TV Pro
Sábado (4)
- TL3 – 6h40: BandSports / F1TV Pro
- Classificação – 10h: Band / BandSports / F1TV Pro
Domingo (5)
- Corrida – 9h: Band / F1TV Pro
Classificação - Mundial de Pilotos
|Oscar Piastri (McLaren)
|324 pts
|Lando Norris (McLaren)
|299 pts
|Max Verstappen (Red Bull)
|255 pts
|George Russell (Mercedes)
|212 pts
|Charles Leclerc (Ferrari)
|165 pts
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|121 pts
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|78 pts
|Alexander Albon (Williams)
|70 pts
|Isack Hadjar (Racing Bulls)
|39 pts
|Nico Hülkenberg (Sauber)
|37 pts
|Lance Stroll (Aston Martin)
|32 pts
|Carlos Sainz (Williams)
|31 pts
|Liam Lawson (Racing Bulls)
|30 pts
|Fernando Alonso (Aston Martin)
|30 pts
|Esteban Ocon (Haas)
|28 pts
|Pierre Gasly (Alpine)
|20 pts
|Yuki Tsunoda (Red Bull)
|20 pts
|Gabriel Bortoleto (Sauber)
|18 pts
|Oliver Bearman (Haas)
|16 pts
|Franco Colapinto (Alpine)
|0 pt
|Jack Doohan (Alpine)
|0 pt