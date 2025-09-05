F1 Grid de Largada ao vivo: horário e onde assistir o treino classificatório do GP de Monza
Classificação às 11h (Brasília), com Band, BandSports, F1TV Pro, Bandplay e site da Band. Veja o cenário do campeonato e os horários do fim de semana
A Fórmula 1 define neste sábado (6) o grid de largada do GP da Itália, em Monza. A sessão de classificação começa às 11h (horário de Brasília) e será crucial para a corrida de domingo, em um traçado de alta velocidade onde a posição de largada costuma pesar.
Como chegam os líderes
A disputa pelo título tem Oscar Piastri na frente com 309 pontos, seguido por Lando Norris com 275. Max Verstappen soma 205, George Russell tem 184, Charles Leclerc aparece com 151 e Lewis Hamilton com 109.
No bloco seguinte, Alexander Albon e Kimi Antonelli têm 64 cada; Isack Hadjar e Nico Hülkenberg somam 37. Gabriel Bortoleto tem 14 pontos.
A sexta-feira abriu com Lewis Hamilton no topo do TL1 com 1min20s117, à frente de Charles Leclerc e Carlos Sainz. Max Verstappen foi o 4º, Kimi Antonelli o 5º e Lando Norris o 6º. Gabriel Bortoleto fechou em 11º.
Onde assistir ao treino de classificação
- Horário: 11h (Brasília)
- Transmissão ao vivo: Band (TV aberta) • BandSports (TV por assinatura) • F1TV Pro • Bandplay • site da Band
No Brasil, a Band transmite classificação e corrida. O F1TV Pro exibe treinos, classificação e corrida. O BandSports mostra treinos livres e classificação.
Programação do GP da Itália – Monza (horários de Brasília)
Sábado (6/9)
- TL3: 7h30 — BandSports / F1TV Pro / Bandplay / site Band
- Classificação: 11h — Band / BandSports / F1TV Pro / Bandplay / site Band
Domingo (7/9)
- Corrida: 10h — Band / F1TV Pro / Bandplay / site Band (reprise às 21h no BandSports)