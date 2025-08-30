F1 GP da Holanda ao vivo: horário e onde assistir
Corrida no circuito de Zandvoort neste domingo (31), tem largada marcada para às 10h (Brasília), com transmissão na Band e no F1TV Pro
A Fórmula 1 volta à pista neste domingo (31) para a corrida do GP da Holanda, no circuito de Zandvoort. A largada está marcada para 10h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na Band (TV aberta) e no F1TV Pro (streaming).
A prova promete mais uma vez a disputa entre as duas McLarens, com Lando Norris e Oscar Piatri protagonizando a briga. Tanto que Piastri larga na pole position, com Lando em segundo.
O brasileiro Gabriel Bortoleto larga em 13º, na frente do companheiro Nico Hulkenberg, que sai em 17º.
Um dos destaques do grid na Holanda é o francês Isack Hadjar, que sai em quarto com a sua Racing Bulls.
Grid de Largada - F1
- Oscar Piastri (McLaren) – 1:08.662
- Lando Norris (McLaren) – 1:08.674
- Max Verstappen (Red Bull) – 1:08.925
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1:09.208
- George Russell (Mercedes) – 1:09.255
- Charles Leclerc (Ferrari) – 1:09.340
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:09.390
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:09.500
- Carlos Sainz Jr. (Williams) – 1:09.505
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:09.630
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:09.493
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:09.622
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 1:09.622
- Pierre Gasly (Alpine) – 1:09.637
- Alexander Albon (Williams) – 1:09.652
- Franco Colapinto (Alpine) – 1:10.104
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 1:10.195
- Esteban Ocon (Haas) – 1:10.197
- Oliver Bearman (Haas) – 1:10.262
- Lance Stroll (Aston Martin) – sem tempo na fase final
Onde assistir ao vivo e horário
A corrida será neste domingo (31/08), a partir das 10h. A transmissão será na Band (TV aberta) e F1TV Pro (streaming)