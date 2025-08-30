fechar
Formula 1 | Notícia

F1 GP da Holanda ao vivo: horário e onde assistir

Corrida no circuito de Zandvoort neste domingo (31), tem largada marcada para às 10h (Brasília), com transmissão na Band e no F1TV Pro

Por Thiago Wagner Publicado em 30/08/2025 às 16:05
George Russel, piloto de Fórmula 1 da Mercedes
George Russel, piloto de Fórmula 1 da Mercedes - F1 / Reprodução

A Fórmula 1 volta à pista neste domingo (31) para a corrida do GP da Holanda, no circuito de Zandvoort. A largada está marcada para 10h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na Band (TV aberta) e no F1TV Pro (streaming).

A prova promete mais uma vez a disputa entre as duas McLarens, com Lando Norris e Oscar Piatri protagonizando a briga. Tanto que Piastri larga na pole position, com Lando em segundo.

O brasileiro Gabriel Bortoleto larga em 13º, na frente do companheiro Nico Hulkenberg, que sai em 17º.

Um dos destaques do grid na Holanda é o francês Isack Hadjar, que sai em quarto com a sua Racing Bulls.

Leia Também

Grid de Largada - F1

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 1:08.662
  2. Lando Norris (McLaren) – 1:08.674
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 1:08.925
  4. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1:09.208
  5. George Russell (Mercedes) – 1:09.255
  6. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:09.340
  7. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:09.390
  8. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:09.500
  9. Carlos Sainz Jr. (Williams) – 1:09.505
  10. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:09.630
  11. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:09.493
  12. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:09.622
  13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 1:09.622
  14. Pierre Gasly (Alpine) – 1:09.637
  15. Alexander Albon (Williams) – 1:09.652
  16. Franco Colapinto (Alpine) – 1:10.104
  17. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 1:10.195
  18. Esteban Ocon (Haas) – 1:10.197
  19. Oliver Bearman (Haas) – 1:10.262
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – sem tempo na fase final

Onde assistir ao vivo e horário

A corrida será neste domingo (31/08), a partir das 10h. A transmissão será na Band (TV aberta) e F1TV Pro (streaming)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Fórmula 1: Horário, previsão do tempo e programação completa do GP da Holanda
F1 2025

Fórmula 1: Horário, previsão do tempo e programação completa do GP da Holanda
Fórmula 1: Q1, Q2 e Q3; entenda como funciona a Classificação que define o grid de largada
F1 2025

Fórmula 1: Q1, Q2 e Q3; entenda como funciona a Classificação que define o grid de largada

Compartilhe

Tags