Pernambucano Campeão mundial com a Seleção Brasileira recebe a Medalha Rei Pelé

Fernando DDI, fundador do Instituto Geração 4, é reconhecido com a maior honraria da atuação na inclusão social por meio do esporte

por Manuel Dias
Pernambucano Campeão mundial com a Seleção Brasileira recebe a Medalha Rei Pelé
Fernando DDI é fundador do Instituto Geração 4 - Divulgação / Genilson Frazão

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O pernambucano Fernando Luiz de Oliveira Valença, conhecido como Fernando DDI, campeão mundial de futebol de areia com a Seleção Brasileira, com mais de 100 jogos com mais de 100 jogos representando a nação, e fundador do Instituto Geração 4, recebeu, nesta quarta-feira (11), em Brasília, a Medalha Rei Pelé, concedida pela Câmara dos Deputados.

A honraria reconhece personalidades e instituições que contribuem para o desenvolvimento, a promoção e a democratização do acesso ao esporte, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Receber a Medalha Rei Pelé é motivo de muito orgulho e carinho. O esporte e o social representam hoje a minha vida inteira. É uma alegria trazer mais essa conquista para Pernambuco e receber um reconhecimento que valoriza não apenas a relevância do esporte, mas também seu papel na transformação social”, detacou Fernando DDI.

A homenagem foi concedida a partir de indicação do deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), em reconhecimento à trajetória do ex-atleta no esporte e ao trabalho social desenvolvido à frente do Instituto Geração 4.

Divulgação / Genilson Frazão
Fernando DDI foi campeão mundial de futebol de areia com a Seleção Brasileira - Divulgação / Genilson Frazão

“O esporte tem o poder de transformar vidas, abrir portas e criar oportunidades, especialmente para quem mais precisa. Fernando DDI é um exemplo disso. Levou o nome do Brasil ao topo do mundo no futebol de areia e hoje dedica sua trajetória a fazer a diferença na vida de milhares de pernambucanos por meio do esporte. Tenho muito orgulho de indicá-lo para receber a Medalha Rei Pelé, uma homenagem mais do que merecida a quem entende que o maior legado de um campeão vai muito além das conquistas dentro de campo”, destacou o deputado federal Felipe Carreras (PSB/PE).

Com mais de 100 jogos pela Seleção Brasileira de Futebol de Areia, Fernando DDI construiu uma trajetória de destaque na modalidade. Entre suas principais conquistas está o título da Copa do Mundo FIFA de Beach Soccer de 2017, nas Bahamas. Ao longo da carreira, representou o Brasil em competições nacionais e internacionais, consolidando seu nome no cenário esportivo.

Além das conquistas esportivas, Fernando DDI também dedica sua trajetória à transformação social. Fundado em 2011, o Instituto Geração 4 utiliza o esporte como ferramenta de educação, inclusão e desenvolvimento humano. Atualmente, a organização impacta mais de 2 mil famílias em diversos municípios de Pernambuco, oferecendo oportunidades a crianças e adolescentes por meio de atividades esportivas, acompanhamento psicológico, suporte nutricional e iniciativas educacionais.

A atuação do Geração 4 reforça o propósito de ampliar oportunidades e utilizar o esporte como instrumento de transformação dentro e fora das quadras e dos campos.

“Embora eu esteja recebendo essa medalha, faço questão de destacar toda a equipe do Instituto Geração 4. São profissionais empenhados e comprometidos, que trabalham diariamente para transformar a vida dessas crianças. Por isso, deixo meu grandioso parabéns a todos que fazem parte dessa instituição. Essa conquista também é de cada um deles”, reforçou DDI.

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Imagem de Manuel Dias

Manuel Dias

Jornalista, graduado pela Universidade dos Guararapes (UNIFG), com experiência em Mídias Sociais e Esportes. No Social 1, sou especializado em saúde e entretenimento. Minha missão diária é levar ao público informação com qualidade e autenticidade.

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