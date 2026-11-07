Rafa Câmara larga em 11º em sua primeira corrida da Fórmula 1

Lando Norris, da McLaren, conquistou neste sábado, 7, a pole position para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O britânico dominou o fim de semana até aqui e confirmou o bom momento em uma atividade marcada por paralisações e chuva forte. Em segundo lugar estará Kimi Antonelli, que conquistou o título mundial de forma antecipada no fim de semana passado. A largada da corrida está programada para as 14 horas deste domingo.

Os brasileiros tiveram uma sessão de classificação conturbada. Eles bateram em momentos diferentes do classificatório mas no mesmo ponto da pista, na Curva da Junção. Rafael Câmara partirá da 11ª colocação, enquanto Gabriel Bortoleto larga do 19º lugar. Ambos ganharam posições devido a punições aplicadas a outros pilotos.

Os radares meteorológicos indicavam uma piora na chuva em Interlagos, fato que levou os pilotos a apressarem a ida para a pista, usando pneus intermediários. Alguns abortaram a tentativa para trocar para componentes de chuva extrema.

Com dois minutos de treino, foi decretada bandeira vermelha, interrompendo o classificatório. Cerca de 14 minutos depois da interrupção da atividade, os celulares na sala de imprensa receberam alerta da Defesa Civil para chuva forte na região. Funcionários da organização tiveram de recorrer a rodos para empurrar a água para fora da pista e desempoçar as zebras.

Depois de 35 minutos de paralisação, o carro de segurança, pilotado por Bernd Mayländer, saiu dos boxes para averiguação das condições da pista. Entrevistado, o piloto afirmou que os principais problemas de acúmulo de água estavam nas retas, o que impossibilitava a pilotagem. "Em termos de segurança, não é possível", afirmou após mais de uma hora de pausa.

Diante dos longos minutos de interrupção, houve tempo para que Gabriel Bortoleto deixasse os boxes e fosse acenar para o público. Alguns pilotos preferiram ficar no cockpit, outros mantiveram diálogos com seus engenheiros ou partiram para o centro de hospitalidade das equipes (adaptação local dos motor homes), no paddock.

Após 1h23 minutos de suspensão, o treino finalmente foi retomado Valtteri Bottas foi o primeiro a ir para a pista. Rafa Câmara rodou na reta e bateu lateralmente, aparentemente sem danos graves, apenas na asa dianteira. No entanto, o pernambucano recolheu o carro para os boxes. Bortoleto também não teve sorte, passou direto na Curva da Junção e quebrou a asa traseira, o que o tirou do treino e o deixou com o pior tempo.

Com a pista melhorando suas condições, pilotos permaneceram na pista, volta atrás de volta. Rafael Câmara avançou para a segunda parte da atividade à frente de seu companheiro de equipe, Oliver Bearman, que também saiu da pista em determinado momento do Q1.

Além de Bortoleto, foram eliminados: Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

Na segunda etapa, Verstappen sequer levou o carro para a pista, ciente de que teria largar no final do grid. Lindblad teve problemas e recolheu o carro no fim da reta oposta. Nos últimos seis minutos, com a pista mais seca, os pilotos trocaram os pneus de chuva para os compostos intermediários.

O dia não estava bom para os brasileiros. Rafa Câmara, já na parte final dessa etapa, passou direto no mesmo ponto em que Bortoleto errou. O pernambucano bateu de frente na Curva da Junção, quando estava melhorando sua volta com expectativa de chegar à última fase do treino. O acidente com Câmara gerou outra bandeira vermelha, encerrando o Q2. Foram eliminados também: Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Carlos Sainz Jr. e Max Verstappen.

No Q3, os pilotos tiveram apenas uma oportunidade para fazer volta rápida ainda com pneus intermediários. A piora da chuva fez com que os pilotos desistissem de voltar à pista mesmo com tempo disponível no cronômetro, uma vez que teriam de voltar aos pneus de chuva extrema e não conseguiriam melhorar seu tempo.

Confira o grid de largada para o GP de São Paulo de F-1 2026

1º) Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min27s470

2º)Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min28s095

3º)Liam Lawson (NZE/Racing Bulls), com 1min28s321

4º)Nico Hülkenberg (ALE/Audi), com 1min28s668

5º)Isack Hadjar (FRA/Red Bull), com 1min28s763

6º)Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min29s831

7º)George Russell (GBR/Mercedes), com 1min27s674*

8º)Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min30s311

9º)Alexander Albon (TAI/Williams), com 1min30s456

10º)Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min30s369

11º)Rafael Câmara (BRA/Haas), com 1min31s515

12º)Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls), com 1min31s687

13º)Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min28s289*

14º)Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), com 1min31s785

15º)Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min33s327

16º)Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min33s449

17º)Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min33s653

18º)Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), com 1min33s774

19º)Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), com 1min41s564

20º)Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min31s238*

21º)Sergio Pérez (MEX/Cadillac), com 1min34s509*

22º) Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min30s001*

*punidos com perda de posições por troca de componentes: Russell (5 posições), Leclerc (10 posições), Verstappen (30 posições), Pérez (30 posições) e Hamilton (65 posições).