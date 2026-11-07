Novorizontino bate Fortaleza de virada e garante acesso inédito à Série A do Brasileiro

Diante de um grande público, o clube do interior do estado não desapontou, e de virada, superou o rival direto por 2x1, selando uma campanha histórica

por Estadão Conteúdo
Novorizontino bate Fortaleza de virada e garante acesso inédito à Série A do Brasileiro
Jogadores do Novorizontino comemoram o acesso durante partida contra o Fortaleza no estadio Jorge Ismael de Biasi pelo campeonato Brasileiro B 2026. - Vinicius Silva/Estadão Conteúdo

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O Novorizontino está garantido na elite do Campeonato Brasileiro em 2027. Na tarde deste sábado, o time paulista voltou ao Jorge Ismael para encarar o Fortaleza, pela 37ª e penúltima rodada da Série B precisando de uma vitória para carimbar o acesso inédito à Série A. Diante de um grande público, o clube do interior do estado não desapontou, e de virada, superou o rival direto por 2 a 1, selando uma campanha histórica.

A partida, envolta de tensão, entregou duas expulsões em menos de 20 minutos, virada e muita festa em Novo Horizonte, que pela primeira vez em sua história, terá uma equipe na primeira prateleira do futebol nacional. O acesso foi o quarto de Enderson Moreira, igualando Guto Ferreira e Givanildo Oliveira como o técnico com mais acessos à Série A.

Com o resultado, o Novorizontino foi a 70 pontos, se manteve na liderança e abriu sete de vantagem para o terceiro colocado Vila Nova, que ainda joga na rodada, mas não consegue mais alcançar o time paulista. Do outro lado, a derrota foi a primeira do Fortaleza sob o comando de Paulo Autuori após 16 jogos, mantendo o clube em quinto lugar, com 62, e garantido nos playoffs.

As equipes voltam a campo para a 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (14), a partir das 16h30. Na Arena Castelão, o Fortaleza encara mais um duelo direto frente ao Vila Nova, mesmo cenário do Novorizontino, que visita o Criciúma, no Heriberto Hulse.

O decisivo duelo no interior paulista começou quente. Tentando espantar qualquer fantasma do "quase", o Novorizontino se lançou ao ataque nos minutos iniciais, mas logo tomou um banho de água fria. Aos cinco, Nicolas Careca se envolveu em disputa com Pierre, e após análise do VAR, foi expulso por agressão.

O cenário, porém, ficou ainda pior para o time da casa. Na cobrança da falta, Paulo Baya recebeu em profundidade, deixou Madson no chão e bateu Jordi, abrindo o placar para o Fortaleza. A vantagem numérica do time cearense, porém, não durou muito. Aos 18, Lucas Emanoel deu entrada forte em Rômulo, e após análise do VAR, também deixou o gramado mais cedo.

Com 10 para cada lado em campo, o time da casa voltou a controlar as ações ofensivas e também não demorou para aproveitar a expulsão adversária. Aos 27, Madson mandou lateral na área, Matheus Bianqui desviou de cabeça, Robson dividiu com João Ricardo e a bola sobrou limpa para Bianqui, que mandou para o gol e deixou tudo igual. As equipes ainda tiveram boas chances, mas não aproveitaram e o jogo foi para o intervalo com 1 a 1 no marcador.

Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino seguiu com a posse de bola, mas não encontrou objetividade nos minutos iniciais. A primeira boa chance surgiu apenas aos 16, quando Oyama chutou de longe, mas João Ricardo segurou. A pressão paulista, entretanto, surtiu efeito.

Aos 25, Luís Oyama recebeu na intermediária, tabelou com Ronald Barcellos e da entrada da área, tirou da marcação, bateu cruzado e virou o placar para o time da casa, que ficou com um a mais em campo logo depois, aos 28, quando Cardona parou contra-ataque de Ronald e também foi expulso.

Após a virada, o Novorizontino passou a administrar mais o resultado e não deu mais chances ao adversário, que mesmo com nove em campo, ainda tentou reagir, mas acabou amargando sua primeira derrota no segundo turno. Do outro lado, o time paulista fez a festa diante de sua torcida, que soltou o grito no Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 1 FORTALEZA

NOVORIZONTINO - Jordi; Madson, Carlinhos, Patrick (Eduardo Brock) e Sander; Matheus Bianqui (Juninho), Luís Oyama e Rômulo (Maykon Jesus); Nicolas Careca, Robson (Carlão) e Reidiney (Ronald Barcellos). Técnico: Enderson Moreira.

FORTALEZA - João Ricardo; Lucas Gazal, Bastos e Cardona; Paulinho (Kaio Henrique), Pierre (Lucas Sasha), Jailson e Rodriguinho; Lucas Emanoel, Paulo Baya (Ryan) e Pedro Henrique (Cantillo). Técnico: Paulo Autuori.

GOLS - Paulo Baya, aos sete, e Matheus Bianqui, aos 27 minutos do primeiro tempo. Luís Oyama, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jailson.

CARTÃO VERMELHO - Nicolas Careca (Novorizontino), Lucas Emanoel e Cardona (Fortaleza).

RENDA - R$ 96.935,00.

PÚBLICO - 7.529 torcedores.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES)

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

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Imagem de Estadão Conteúdo

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