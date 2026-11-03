Recife recebe Foco Summit 2026 com Bruno Fontes e Raquel Castanharo

Encontro será realizado nos dias 4 e 5 de novembro, no Centro de Eventos Recife, com palestras, networking e atividades voltadas ao mercado esportivo.

por JC
Recife recebe Foco Summit 2026 com Bruno Fontes e Raquel Castanharo
Bruno Fontes, velejador brasileiro - Matteo Garrone

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O Foco Summit 2026 começa nesta quarta-feira (4), no Recife, com uma programação voltada a negócios, inovação e imagem no mercado esportivo. O evento será realizado até quinta-feira (5), no Centro de Eventos Recife - na Imbiribeira -, e reúne organizadores, marcas, atletas e profissionais do setor.

Entre os nomes confirmados estão Bruno Fontes, velejador olímpico e campeão mundial, e Raquel Castanharo, fisioterapeuta e referência nacional em biomecânica da corrida. A programação também terá a influenciadora digital e corredora Julia Sette, que participará de um debate sobre engajamento e produção de conteúdo no esporte.

O encontro é promovido pela Foco Radical, plataforma brasileira de fotos e vídeos esportivos. Segundo a organização, a iniciativa pretende reunir diferentes áreas do setor para dois dias de palestras, imersão e conexões profissionais.

Programação reúne especialistas de diferentes áreas

Além de Bruno Fontes e Raquel Castanharo, o line-up inclui Christian Mendes, CEO e fundador da Foco Radical; Ricardo Goldfeder, nutricionista e mestre em atividade física e saúde; Bruno Miranda, médico especialista em esporte e medicina regenerativa; Fabiana Bentes, fundadora do Sou do Esporte; e Fernando Freitas, mentor de palestrantes e criador da Confraria dos Palcos.

A programação aborda temas como fotografia esportiva, corrida de rua, produção de eventos, comunicação, saúde, performance e impacto econômico do esporte.

Em declaração sobre o encontro, Christian Mendes afirmou que o evento busca conectar diferentes segmentos da cadeia produtiva do esporte, da tecnologia e imagem à saúde, performance e gestão de negócios.

Confira a programação do Foco Summit 2026

Quarta-feira (4)

  • 10h: Abertura oficial
  • 10h15: Perspectivas no Mercado de Fotografia Esportiva, com Christian Mendes
  • 10h45: A corrida de rua como fenômeno esportivo e comercial, com Wlamir Motta Campos
  • 11h15: Grandes Provas do Nordeste, com Carol, Gabriel Negreiros e Rodrigo Tuchê
  • 12h15: O Posicionamento do Produtor de Eventos que Vende, com Fernando Freitas
  • 13h: Almoço
  • 14h30: Da pista ao feed: creators, marcas e as novas narrativas do esporte, com Julia Sette e Naiely Moura
  • 15h15: Running Crews: a construção de comunidade em torno da corrida de rua, com Luiz Gustavo (Tropa dos Gorilas) e André Jesus (Adidas Runners)
  • 16h15: Coffee break
  • 17h: Performance com segurança: o que todo organizador precisa saber, com Ricardo Goldfeder, Bruno Miranda e Ana Sierra
  • 18h: Muito além da linha de chegada, com Raquel Castanharo
  • 19h: Coquetel de networking

Quinta-feira (5)

  • 5h às 7h: Treino oficial, com corrida ao lado de atletas e cobertura fotográfica da rede Foco
  • 8h40 às 9h: A corrida de rua como ferramenta de inclusão, saúde, pertencimento e ocupação dos espaços urbanos, com Fagner de Barros
  • 9h às 9h45: PIB do Esporte, com Fabiana Bentes
  • 9h45 às 10h45: O Ecossistema da Corrida: Como Assessorias e Provas Crescem Juntas, com Adriel (AGH) e Jeffer (Único)
  • 10h45 às 11h05: Patrocinador Master MovNow
  • 11h05 às 11h35: Coffee break
  • 11h35 às 11h55: VASCORRIDA: Muito além da linha de chegada, com Guilherme Neto
  • 11h55 às 12h55: Performance sob pressão, com Bruno Fontes
  • 13h: Encerramento oficial

Ingressos e local do evento

O Foco Summit 2026 será realizado no Centro de Eventos Recife, na capital pernambucana. De acordo com a organização, os ingressos dão acesso às atividades dos dois dias, incluindo kit do participante, coffee breaks e almoço.

As inscrições estão disponíveis pela plataforma MovNow, desenvolvida pela própria Foco Radical. A organização informa que as vagas são limitadas.

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JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.