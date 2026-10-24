Palmeiras supera pênalti perdido, vence Red Bull Bragantino e assume liderança do Brasileirão
Com 69 pontos, a equipe palmeirense abriu dois de vantagem sobre o Flamengo, que poderá recuperar a primeira posição na segunda-feira
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O Palmeiras deixou para trás a tensão da classificação à final da Libertadores e venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 neste sábado, 24, na Arena Crefisa Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Mauricio e Giay, o time de Abel Ferreira superou um pênalti desperdiçado por Ramón Sosa, controlou um adversário pouco agressivo e assumiu provisoriamente a liderança.
Com 69 pontos, a equipe palmeirense abriu dois de vantagem sobre o Flamengo, que poderá recuperar a primeira posição na segunda-feira, quando enfrenta o Atlético-MG. O Bragantino permaneceu com 41, na parte intermediária da tabela, e desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos concorrentes por uma vaga nas competições continentais.
Vitória 1x1 Athletico-PR
O Vitória reagiu depois de sair atrás, acertou o travessão e teve oportunidades para vencer, mas ficou no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, neste sábado (24), no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gilberto abriu o placar para os visitantes, e Renato Kayzer respondeu cinco minutos depois, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, os paranaenses tiveram mais iniciativa, sem conseguir transformar a pressão em vitória.
O resultado leva o time baiano aos 38 pontos e representa uma oportunidade desperdiçada de ampliar sua margem na disputa contra o rebaixamento. O Athletico chega a 54 e soma um ponto na briga por uma vaga na próxima Libertadores, mas completa duas rodadas sem vencer depois da derrota para o Palmeiras.
Internacional 3x0 Botafogo
O Botafogo de Tite voltou a perder no Campeonato Brasileiro e viu a reação iniciada na rodada anterior ser interrompida com uma derrota por 3 a 0 para o Internacional, neste sábado (24), no Beira-Rio. Em um gramado pesado, a equipe carioca encontrou dificuldades para construir suas jogadas e foi castigada pela eficiência colorada. Matheus Bahia, Juninho e Bernabei marcaram pela 32ª rodada.
O resultado leva o Inter aos 35 pontos e aumenta a pressão sobre o Corinthians. A situação dos gaúchos na tabela depende da sequência da rodada. O Botafogo permanece com 39 e desperdiça a oportunidade de ampliar sua margem sobre os concorrentes da parte de baixo.