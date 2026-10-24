Palmeiras supera pênalti perdido, vence Red Bull Bragantino e assume liderança do Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com 69 pontos, a equipe palmeirense abriu dois de vantagem sobre o Flamengo, que poderá recuperar a primeira posição na segunda-feira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Palmeiras deixou para trás a tensão da classificação à final da Libertadores e venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 neste sábado, 24, na Arena Crefisa Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Mauricio e Giay, o time de Abel Ferreira superou um pênalti desperdiçado por Ramón Sosa, controlou um adversário pouco agressivo e assumiu provisoriamente a liderança.

Com 69 pontos, a equipe palmeirense abriu dois de vantagem sobre o Flamengo, que poderá recuperar a primeira posição na segunda-feira, quando enfrenta o Atlético-MG. O Bragantino permaneceu com 41, na parte intermediária da tabela, e desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos concorrentes por uma vaga nas competições continentais.

Vitória 1x1 Athletico-PR

O Vitória reagiu depois de sair atrás, acertou o travessão e teve oportunidades para vencer, mas ficou no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, neste sábado (24), no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gilberto abriu o placar para os visitantes, e Renato Kayzer respondeu cinco minutos depois, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, os paranaenses tiveram mais iniciativa, sem conseguir transformar a pressão em vitória.

O resultado leva o time baiano aos 38 pontos e representa uma oportunidade desperdiçada de ampliar sua margem na disputa contra o rebaixamento. O Athletico chega a 54 e soma um ponto na briga por uma vaga na próxima Libertadores, mas completa duas rodadas sem vencer depois da derrota para o Palmeiras.

Internacional 3x0 Botafogo

O Botafogo de Tite voltou a perder no Campeonato Brasileiro e viu a reação iniciada na rodada anterior ser interrompida com uma derrota por 3 a 0 para o Internacional, neste sábado (24), no Beira-Rio. Em um gramado pesado, a equipe carioca encontrou dificuldades para construir suas jogadas e foi castigada pela eficiência colorada. Matheus Bahia, Juninho e Bernabei marcaram pela 32ª rodada.

O resultado leva o Inter aos 35 pontos e aumenta a pressão sobre o Corinthians. A situação dos gaúchos na tabela depende da sequência da rodada. O Botafogo permanece com 39 e desperdiça a oportunidade de ampliar sua margem sobre os concorrentes da parte de baixo.