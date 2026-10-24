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Palmeiras supera pênalti perdido, vence Red Bull Bragantino e assume liderança do Brasileirão

Com 69 pontos, a equipe palmeirense abriu dois de vantagem sobre o Flamengo, que poderá recuperar a primeira posição na segunda-feira

Por Estadão Conteúdo Publicado em 24/10/2026 às 21:58
Partida entre as equipes de Palmeiras x Bragantino, válida pelo Campeonato Brasileiro 2026, realizado no estadio Arena Barueri, em Barueri neste sabado(24).
Partida entre as equipes de Palmeiras x Bragantino, válida pelo Campeonato Brasileiro 2026, realizado no estadio Arena Barueri, em Barueri neste sabado(24). - Esdras Martins/Agência O Dia

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O Palmeiras deixou para trás a tensão da classificação à final da Libertadores e venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 neste sábado, 24, na Arena Crefisa Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Mauricio e Giay, o time de Abel Ferreira superou um pênalti desperdiçado por Ramón Sosa, controlou um adversário pouco agressivo e assumiu provisoriamente a liderança.

Com 69 pontos, a equipe palmeirense abriu dois de vantagem sobre o Flamengo, que poderá recuperar a primeira posição na segunda-feira, quando enfrenta o Atlético-MG. O Bragantino permaneceu com 41, na parte intermediária da tabela, e desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos concorrentes por uma vaga nas competições continentais.

Vitória 1x1 Athletico-PR

O Vitória reagiu depois de sair atrás, acertou o travessão e teve oportunidades para vencer, mas ficou no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, neste sábado (24), no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gilberto abriu o placar para os visitantes, e Renato Kayzer respondeu cinco minutos depois, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, os paranaenses tiveram mais iniciativa, sem conseguir transformar a pressão em vitória.

O resultado leva o time baiano aos 38 pontos e representa uma oportunidade desperdiçada de ampliar sua margem na disputa contra o rebaixamento. O Athletico chega a 54 e soma um ponto na briga por uma vaga na próxima Libertadores, mas completa duas rodadas sem vencer depois da derrota para o Palmeiras.

Internacional 3x0 Botafogo

O Botafogo de Tite voltou a perder no Campeonato Brasileiro e viu a reação iniciada na rodada anterior ser interrompida com uma derrota por 3 a 0 para o Internacional, neste sábado (24), no Beira-Rio. Em um gramado pesado, a equipe carioca encontrou dificuldades para construir suas jogadas e foi castigada pela eficiência colorada. Matheus Bahia, Juninho e Bernabei marcaram pela 32ª rodada.

O resultado leva o Inter aos 35 pontos e aumenta a pressão sobre o Corinthians. A situação dos gaúchos na tabela depende da sequência da rodada. O Botafogo permanece com 39 e desperdiça a oportunidade de ampliar sua margem sobre os concorrentes da parte de baixo.

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