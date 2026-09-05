Além do pódio: como o esporte transforma a vida e estimula a autonomia de crianças neurodivergentes

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Atividades físicas orientadas promovem avanços na coordenação motora, na disciplina e na convivência social de crianças e adolescentes atípicos

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A prática esportiva tem se consolidado como um dos instrumentos mais eficientes para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes neurodivergentes. Para além do condicionamento físico, as modalidades adaptadas funcionam como um poderoso canal para ganhos cognitivos, comportamentais e sociais, auxiliando na construção da autoestima, no fortalecimento da autonomia e na integração em grupo.

Foi de olho nesses benefícios que a administradora Bruna Raiza decidiu mudar a rotina dos filhos. A primeira a vivenciar a experiência no Clube FPS Sports foi a caçula Eloah Vitória, de 5 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Alimentar Restritivo Evitativo (TARE). Os reflexos no comportamento e na convivência surgiram em pouco tempo.

"Minha filha gosta de praticar esportes. Está ajudando ela a esperar a vez, a receber comandos e na questão da hiperatividade. Ela gosta de socializar com as amiguinhas e está sendo muito bom para ela", relata Bruna.

Diante dos resultados positivos da filha, a mãe estendeu o incentivo ao filho mais velho. Túlio Dominic, de 7 anos, que tem diagnóstico de TEA, TDAH e Transtorno Opositor Desafiador (TOD), encontrou nos treinos o ambiente ideal para trabalhar a coordenação motora fina e grossa, superando barreiras de adaptação.

"É mais difícil receber comando pelo fato dele ter o TOD, mas aqui ele está aceitando. Coloquei eles mais por conta da hiperatividade e porque ele tem muita dificuldade na coordenação motora", explica a administradora.

Os treinos dos irmãos são realizados na Flics Jenne, escola de ginástica artística sediada na estrutura do Clube FPS Sports. O local desenvolve um trabalho voltado às particularidades dos alunos atípicos e oferece também turmas exclusivas de futsal adaptado, além de outras modalidades ajustadas às necessidades de cada praticante.

Ao estimular habilidades como equilíbrio, foco, limites e cooperação, o esporte ultrapassa o espaço das quadras. Os ganhos obtidos durante os exercícios se refletem diretamente na sala de aula, no ambiente doméstico e no convívio comunitário, garantindo acolhimento e mais qualidade de vida para as famílias.