Brasileiro: Flamengo pode reduzir a 1 ponto diferença para o Palmeiras

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Flamengo pode reduzir a diferença em relação ao líder Palmeiras para 1 ponto, caso vença o jogo atrasado contra o Mirassol, quarta, no Maracanã

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O Flamengo se recuperou da derrota para o Cruzeiro com uma vitória convincente no clássico. Com dois gols de Samuel Lino e outro de Carrascal, o time rubro-negro venceu o Botafogo por 3 a 0, neste domingo (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado levou o Flamengo aos 48 pontos, em 2º. Já o Botafogo permaneceu com 30, chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer e está em 12º.

O Flamengo pode reduzir a diferença em relação ao líder Palmeiras para 1 ponto, caso vença o jogo atrasado contra o Mirassol, quarta-feira que vem, no Maracanã.

Mirassol 1x1 Palmeiras

Palmeiras e Mirassol ficaram no empate por 1 a 1. No Estádio José Maria de Campos Maia, a equipe alviverde exibiu um futebol decepcionante e voltou a tropeçar, o que fez o vice-líder Flamengo se aproximar na tabela de classificação.

O resultado deixa o Palmeiras com 52 pontos e garantido na liderança até a próxima rodada, dada a vantagem de no mínimo 1 ponto sobre o Flamengo. O Mirassol, por sua vez, chega a 25 pontos e fica na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento.

Bahia 3x2 Inter

O Bahia precisou buscar a virada, suportar a reação colorada e sofrer até os minutos finais para conquistar uma vitória importante. Com dois gols de Erick Pulga e outro de Erick, o Tricolor derrotou o Internacional por 3 a 2, na Arena Fonte Nova.

O resultado levou a equipe comandada por Rogério Ceni aos 40 pontos e à quinta colocação, dentro da zona de classificação direta para a Libertadores. O Internacional permaneceu com 25 e terminou a rodada no Z-4, na 18ª posição.

Corinthians 0x1 Santos

O clássico entre Corinthians e Santos ganhou um capítulo a parte pela presença de Memphis Depay e Neymar em campo. Na Neo Química Arena, o craque do Santos se deu melhor e foi determinante no lance que garantiu a vitória do time da Baixada por 1 a 0.

O resultado leva o Santos a uma invencibilidade de três jogos e ao 29º ponto no Brasileirão. A distância para a zona de rebaixamento ainda é curta e preocupa. O Corinthians fica estagnado com 32 pontos, em 10º.

Grêmio 3x1 Chape

Depois de duas derrotas consecutivas, o Grêmio conseguiu a reabilitação ao vencer, por 3 a 1, a Chapecoense, de virada, neste domingo, na Arena Grêmio. O serviu para elevar o moral gremista antes do Gre-Nal decisivo das quartas de final da Copa do Brasil.

A vitória deixou o Grêmio com 28 pontos, por enquanto, fora da zona de rebaixamento. A Chapecoense continua na lanterna, com 14.

