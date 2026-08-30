fechar
Blog do Torcedor | Notícia

Brasileiro: Flamengo pode reduzir a 1 ponto diferença para o Palmeiras

Flamengo pode reduzir a diferença em relação ao líder Palmeiras para 1 ponto, caso vença o jogo atrasado contra o Mirassol, quarta, no Maracanã

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/08/2026 às 22:52
Jogadores do Flamengo comemoram vitória contra o Botafogo
Jogadores do Flamengo comemoram vitória contra o Botafogo - DHAVID NORMANDO/Estadão Conteúdo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Flamengo se recuperou da derrota para o Cruzeiro com uma vitória convincente no clássico. Com dois gols de Samuel Lino e outro de Carrascal, o time rubro-negro venceu o Botafogo por 3 a 0, neste domingo (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado levou o Flamengo aos 48 pontos, em 2º. Já o Botafogo permaneceu com 30, chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer e está em 12º.

O Flamengo pode reduzir a diferença em relação ao líder Palmeiras para 1 ponto, caso vença o jogo atrasado contra o Mirassol, quarta-feira que vem, no Maracanã.

Mirassol 1x1 Palmeiras

Palmeiras e Mirassol ficaram no empate por 1 a 1. No Estádio José Maria de Campos Maia, a equipe alviverde exibiu um futebol decepcionante e voltou a tropeçar, o que fez o vice-líder Flamengo se aproximar na tabela de classificação.

O resultado deixa o Palmeiras com 52 pontos e garantido na liderança até a próxima rodada, dada a vantagem de no mínimo 1 ponto sobre o Flamengo. O Mirassol, por sua vez, chega a 25 pontos e fica na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento.

Bahia 3x2 Inter

O Bahia precisou buscar a virada, suportar a reação colorada e sofrer até os minutos finais para conquistar uma vitória importante. Com dois gols de Erick Pulga e outro de Erick, o Tricolor derrotou o Internacional por 3 a 2, na Arena Fonte Nova.

O resultado levou a equipe comandada por Rogério Ceni aos 40 pontos e à quinta colocação, dentro da zona de classificação direta para a Libertadores. O Internacional permaneceu com 25 e terminou a rodada no Z-4, na 18ª posição.

Corinthians 0x1 Santos

O clássico entre Corinthians e Santos ganhou um capítulo a parte pela presença de Memphis Depay e Neymar em campo. Na Neo Química Arena, o craque do Santos se deu melhor e foi determinante no lance que garantiu a vitória do time da Baixada por 1 a 0.

O resultado leva o Santos a uma invencibilidade de três jogos e ao 29º ponto no Brasileirão. A distância para a zona de rebaixamento ainda é curta e preocupa. O Corinthians fica estagnado com 32 pontos, em 10º.

Grêmio 3x1 Chape

Depois de duas derrotas consecutivas, o Grêmio conseguiu a reabilitação ao vencer, por 3 a 1, a Chapecoense, de virada, neste domingo, na Arena Grêmio. O serviu para elevar o moral gremista antes do Gre-Nal decisivo das quartas de final da Copa do Brasil.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A vitória deixou o Grêmio com 28 pontos, por enquanto, fora da zona de rebaixamento. A Chapecoense continua na lanterna, com 14.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Cristian de Souza exalta vaga do Santa Cruz e prega virada de chave no quadrangular: "Zera tudo"
Nova fase

Cristian de Souza exalta vaga do Santa Cruz e prega virada de chave no quadrangular: "Zera tudo"
Próximos adversários do Santa Cruz: Veja o caminho após o jogo contra o Anápolis pela Série C
Série C

Próximos adversários do Santa Cruz: Veja o caminho após o jogo contra o Anápolis pela Série C

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.