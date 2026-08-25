fechar
Blog do Torcedor | Notícia

R$ 9 milhões em jogo: Inscrições para a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte entram na reta final

Edital da Secretaria de Esportes disponibiliza R$ 9 milhões em recursos fiscais para projetos em Pernambuco; prazo encerra em 28 de agosto

Por Davi Saboya Publicado em 25/08/2026 às 21:09
Imagem ilustrativa de um projeto social de Pernambuco
Imagem ilustrativa de um projeto social de Pernambuco - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

As entidades sem fins lucrativos de Pernambuco têm até o dia 28 de agosto para inscrever projetos na edição 2026 da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Promovido pela Secretaria de Esportes do Estado, o edital disponibiliza um montante de R$ 9 milhões direcionado a iniciativas esportivas e paradesportivas, viabilizadas por meio de recursos provenientes de renúncia fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Todo o processo de submissão das propostas e envio da documentação exigida deve ser realizado exclusivamente pela internet.

Leia Também

A convocatória contempla uma ampla variedade de áreas, permitindo a captação para formação e desenvolvimento de atletas e equipes, esporte focado em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, além de capacitação para árbitros, técnicos e dirigentes.

O edital abrange ainda a realização de eventos, participação em competições, campanhas, congressos e premiações, assim como a construção, reforma e revitalização de instalações esportivas. No entanto, para garantir a aprovação, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) precisam dar atenção rigorosa aos critérios técnicos, limites orçamentários e exigências de habilitação.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para orientar as instituições e evitar desclassificações por erros formais, a Rede CT – Capacitação e Transformação, entidade que oferece formação e mentoria gratuita para organizações sociais esportivas voltadas à captação de recursos, faz alertas importantes sobre a estruturação das propostas. A coordenadora de mobilização da instituição no Nordeste, Camila Fernandes, enfatiza que o fortalecimento institucional é o primeiro passo para o sucesso na disputa por verbas públicas.

Segundo a especialista, a verificação do enquadramento correto da proposta nas linhas de ação previstas é crucial. Além disso, as entidades devem respeitar o teto financeiro de R$ 1,5 milhão por projeto. Essa limitação orçamentária possui uma exceção expressa no edital: não se aplica às propostas da linha F, que compreendem obras de construção, reforma ou revitalização de instalações, centros e equipamentos esportivos.

Outro ponto que exige leitura detalhada é o item 11 do edital, que rege a seleção e especifica quais despesas não podem constar no mapa orçamentário. Tanto a equipe da Rede CT quanto a própria Secretaria de Esportes reforçam a necessidade de analisar integralmente a documentação oficial para evitar falhas no envio de certidões.

A preparação documental, inclusive, deve anteceder o preenchimento do formulário de inscrição. Estatuto social, certidões negativas e comprovantes de capacidade técnica da organização exigem atualização constante. De acordo com Camila Fernandes, muitas entidades executam trabalhos de grande impacto no território, mas pecam ao não registrar e catalogar formalmente esse histórico, elemento indispensável para comprovação junto às bancas avaliadoras.

Por fim, o edital traz um direcionamento claro de valorização e desenvolvimento da economia regional. O documento orienta que as propostas contemplem, de forma prioritária, a contratação de recursos humanos e a aquisição de materiais e serviços técnicos disponíveis no próprio estado de Pernambuco, estimulando a cadeia produtiva local ao longo da execução dos projetos aprovados.

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Atraso nas obras do Mercado de São José reduz movimento e afeta comerciantes
CENTRO DO RECIFE

Atraso nas obras do Mercado de São José reduz movimento e afeta comerciantes
Pernambuco cria protocolo para prevenção e resposta a casos de violência e saúde mental nas escolas
SAÚDE MENTAL

Pernambuco cria protocolo para prevenção e resposta a casos de violência e saúde mental nas escolas

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya