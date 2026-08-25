R$ 9 milhões em jogo: Inscrições para a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte entram na reta final

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Edital da Secretaria de Esportes disponibiliza R$ 9 milhões em recursos fiscais para projetos em Pernambuco; prazo encerra em 28 de agosto

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As entidades sem fins lucrativos de Pernambuco têm até o dia 28 de agosto para inscrever projetos na edição 2026 da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Promovido pela Secretaria de Esportes do Estado, o edital disponibiliza um montante de R$ 9 milhões direcionado a iniciativas esportivas e paradesportivas, viabilizadas por meio de recursos provenientes de renúncia fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Todo o processo de submissão das propostas e envio da documentação exigida deve ser realizado exclusivamente pela internet.

A convocatória contempla uma ampla variedade de áreas, permitindo a captação para formação e desenvolvimento de atletas e equipes, esporte focado em crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, além de capacitação para árbitros, técnicos e dirigentes.

O edital abrange ainda a realização de eventos, participação em competições, campanhas, congressos e premiações, assim como a construção, reforma e revitalização de instalações esportivas. No entanto, para garantir a aprovação, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) precisam dar atenção rigorosa aos critérios técnicos, limites orçamentários e exigências de habilitação.

Para orientar as instituições e evitar desclassificações por erros formais, a Rede CT – Capacitação e Transformação, entidade que oferece formação e mentoria gratuita para organizações sociais esportivas voltadas à captação de recursos, faz alertas importantes sobre a estruturação das propostas. A coordenadora de mobilização da instituição no Nordeste, Camila Fernandes, enfatiza que o fortalecimento institucional é o primeiro passo para o sucesso na disputa por verbas públicas.

Segundo a especialista, a verificação do enquadramento correto da proposta nas linhas de ação previstas é crucial. Além disso, as entidades devem respeitar o teto financeiro de R$ 1,5 milhão por projeto. Essa limitação orçamentária possui uma exceção expressa no edital: não se aplica às propostas da linha F, que compreendem obras de construção, reforma ou revitalização de instalações, centros e equipamentos esportivos.

Outro ponto que exige leitura detalhada é o item 11 do edital, que rege a seleção e especifica quais despesas não podem constar no mapa orçamentário. Tanto a equipe da Rede CT quanto a própria Secretaria de Esportes reforçam a necessidade de analisar integralmente a documentação oficial para evitar falhas no envio de certidões.

A preparação documental, inclusive, deve anteceder o preenchimento do formulário de inscrição. Estatuto social, certidões negativas e comprovantes de capacidade técnica da organização exigem atualização constante. De acordo com Camila Fernandes, muitas entidades executam trabalhos de grande impacto no território, mas pecam ao não registrar e catalogar formalmente esse histórico, elemento indispensável para comprovação junto às bancas avaliadoras.

Por fim, o edital traz um direcionamento claro de valorização e desenvolvimento da economia regional. O documento orienta que as propostas contemplem, de forma prioritária, a contratação de recursos humanos e a aquisição de materiais e serviços técnicos disponíveis no próprio estado de Pernambuco, estimulando a cadeia produtiva local ao longo da execução dos projetos aprovados.