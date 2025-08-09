Lagarto x Central ao vivo (10/08): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela partida de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro e a Patativa venceu o jogo de ida por 1x0
O Central busca uma classificação história na tarde deste domingo (10). A Patativa visita o Lagarto, às 16h (de Brasília), no estádio Barretão, no interior do Sergipe. O duelo é válido pela partida de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.
No jogo de ida, o Central venceu por 1x0, no estádio Lacerdão, com gol do zagueiro Lazarini. Sendo assim, o time centralino joga por um empate para garantir uma vaga nas oitavas de final.
Em caso de derrota da Patativa por um gol de diferença, o duelo vai para os pênaltis. E, claro, uma vitória simples da equipe de Caruaru garante a classificação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O vencedor do confronto deve pegar o Maranhão nas oitavas. A equipe venceu o jogo de ida contra a Tuna Lusa por 4x1. Tuna Luso x Maranhão acontece também neste domingo (10), só que uma hora mais cedo.
Vale destacar que apenas os semifinalistas da Série D garantem os respectivos acessos para a Série C de 2026.
Números favorecem Central
O Central não perde por dois ou mais gols de diferença há 18 meses. A última larga derrota aconteceu no dia 6 de fevereiro de 2024. Na ocasião, a Patativa foi goleada por 4x1 para o Sport. Desde então, foram 30 partidas e tropeços por apenas um gol. Se isso acontecer contra o Lagarto, decide a classificação nos pênaltis.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para a decisão do Central contra o Lagarto. A transmissão também estará disponível no canal oficial da emissora no Youtube, além do site. Na telinha, o Metrópoles exibe a partida pelo Youtube.
Escalações
Lagarto
Matheus Inácio; Guilherme Lucena, Leozão, Felipe e Guilherme; Willian Kaefer, Theo Maia, Thierry e Zanatelli; David e Soares.
Técnico: Agnaldo Liz.
Central
Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarani, Hítalo e Eduardo; Diego Aragão, Zé Arthur e Moacir; Jô Santos, Kauê e Ruan.
Técnico: Leandro Sena.
- Local: Estádio Barretão, em Lagarto-SE.
- Horário: 16h (de Brasília).
- Onde assistir: Metrópoles (Youtube).