Lagarto x Central ao vivo (10/08): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela partida de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro e a Patativa venceu o jogo de ida por 1x0

Por Davi Saboya Publicado em 09/08/2025 às 21:11
Imagem dos jogadores do Central reunidos no campo do estádio Lacerdão
Imagem dos jogadores do Central reunidos no campo do estádio Lacerdão - Rafael Vieira/FPF-PE

O Central busca uma classificação história na tarde deste domingo (10). A Patativa visita o Lagarto, às 16h (de Brasília), no estádio Barretão, no interior do Sergipe. O duelo é válido pela partida de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

No jogo de ida, o Central venceu por 1x0, no estádio Lacerdão, com gol do zagueiro Lazarini. Sendo assim, o time centralino joga por um empate para garantir uma vaga nas oitavas de final.

Em caso de derrota da Patativa por um gol de diferença, o duelo vai para os pênaltis. E, claro, uma vitória simples da equipe de Caruaru garante a classificação.

O vencedor do confronto deve pegar o Maranhão nas oitavas. A equipe venceu o jogo de ida contra a Tuna Lusa por 4x1. Tuna Luso x Maranhão acontece também neste domingo (10), só que uma hora mais cedo.

Vale destacar que apenas os semifinalistas da Série D garantem os respectivos acessos para a Série C de 2026.

Números favorecem Central

O Central não perde por dois ou mais gols de diferença há 18 meses. A última larga derrota aconteceu no dia 6 de fevereiro de 2024. Na ocasião, a Patativa foi goleada por 4x1 para o Sport. Desde então, foram 30 partidas e tropeços por apenas um gol. Se isso acontecer contra o Lagarto, decide a classificação nos pênaltis.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para a decisão do Central contra o Lagarto. A transmissão também estará disponível no canal oficial da emissora no Youtube, além do site. Na telinha, o Metrópoles exibe a partida pelo Youtube.

Escalações

Lagarto

Matheus Inácio; Guilherme Lucena, Leozão, Felipe e Guilherme; Willian Kaefer, Theo Maia, Thierry e Zanatelli; David e Soares.

Técnico: Agnaldo Liz.

Central

Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarani, Hítalo e Eduardo; Diego Aragão, Zé Arthur e Moacir; Jô Santos, Kauê e Ruan.

Técnico: Leandro Sena.

  • Local: Estádio Barretão, em Lagarto-SE.
  • Horário: 16h (de Brasília).
  • Onde assistir: Metrópoles (Youtube).

